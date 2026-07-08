Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt

08.07.2026 20:45
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Ankara'daki NATO Zirvesi sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump'ın son F-35 açıklaması ve "F-35'i almak için S-400 engeli var bunu nasıl aşacaksınız?" soruları soruldu. Erdoğan bu soruya tek cümle ile yanıt vererek "Bizi izlemeye devam edin." dedi. Erdoğan'ın bu sözleri salondan alkış aldı.

Başkent Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin kapanışında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN TEK CÜMLELİK İDDİALI YANIT

Basın mensupları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusundaki son açıklamaları hatırlatılarak, "F-35'i almak için S-400 engeli var, bunu nasıl aşacaksınız?" sorusu yöneltildi.

Kritik tedarik sürecine ve iki ülke arasındaki diplomasi trafiğine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zorlu soruya "Bizi izlemeye devam edin." yanıtını verdi.

TRUMP: BEN OLUMLU BAKIYORUM

Aynı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise iki müttefik ülke arasındaki F-35 diyaloğunun sürdüğünü belirterek, uçağın teknolojisine ve Türkiye'nin talebine dair pozitif ifadeler kullandı. Trump, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"F-35 konusunu da görüştük. Dünyanın en iyi savaş uçağı olduğunu düşünüyorum ve herkes onu istiyor. Kime vereceğimize karar vermemiz gerekiyor. Ben olumlu bakıyorum."

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Son Dakika Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt - Son Dakika
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