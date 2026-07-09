Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı - Son Dakika
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Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı

09.07.2026 13:00
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Ankara'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde onlarca ülkenin katılımıyla ev sahipliği yaptığı tarihi NATO Zirvesi sırasında, şehrin kalbi konumundaki Çankaya'nın Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in İspanya'da tatilde olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en kritik diplomatik sınavlarından biri olan ve küresel liderleri başkentte buluşturan NATO Zirvesi, Ankara genelinde olağanüstü güvenlik ve lojistik hazırlıkları beraberinde getirdi. Ancak şehrin vitrini sayılan Çankaya'nın belediye başkanının zirve sırasında yurtdışı tatiline çıktığı öğrenildi.

ŞEHİRDE HUMMALI ÇALIŞMA VARKEN BAŞKAN İSPANYA'DA

Zirve nedeniyle Çankaya ilçesinde adeta yer yerinden oynarken ve üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in böyle tarihi bir süreçte Ankara’da bulunmadığı ortaya çıktı.

Uluslararası organizasyonlarda ev sahibi konumunda olan belediyelerin kurumsal olarak en üst düzeyde temsil edilmesi beklenirken, Güner'in bu kritik günlerde tatil için İspanya'ya gitmesi büyük yankı uyandırdı.

<a class='keyword-sd' href='/dunya/' title='Dünya'>Dünya</a> liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı

"HAYRETLE İZLİYORUM"

Başkan Güner'in tatil kararı, televizyon ekranlarında da sert eleştirilerin hedefi oldu. TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında konu masaya yatırıldı.

Dünyanın gözünün Ankara’ya çevrildiği, 45 devlet başkanının kentte bulunduğu ve tüm güvenlik bürokrasisinin teyakkuzda olduğu bir dönemde yerel yöneticinin tatile çıkmasını "akılalmaz" olarak niteleyen program moderatörü Gürkan Hacır, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bütün dünya kilitlenmiş, Ankara'da kuş uçmuyor, yerel yönetimin başındaki kişi ise 'ben tatildeyim' diyor. Ben hayretle izliyorum."

Çankaya Belediyesi, Hüseyin Can Güner, İspanya, Çankaya, Ankara, Güncel, Gündem, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Gündem Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • John Edward John Edward:
    adamlarda vizyon yok 15 3 Yanıtla
  • selim yozgatlı selim yozgatlı:
    Şaşırdık mı 10 3 Yanıtla
  • Aaarıza Muhabbetler !! Aaarıza Muhabbetler !!:
    böylesi adamı hiçbir yere getirmeyeceksin bu ülkenin coğrafyanın kalbi Çankaya da atıyor adamın tatili kadar önemi yok ne hizmet beklenir bu arkadaştan 9 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    tabiki tatile gider talepleri yerine getirmek istemediğinden farklı partide olduğundan bilakis yaptığı düşüncesindeyim. 6 3 Yanıtla
  • Cemil Budak Cemil Budak:
    Neydi sloganımız Atam İzindeyiz azıcık da çalişsaniz çalm dan rahmetli Atamda rahat edecek 7 2 Yanıtla
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