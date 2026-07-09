Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak

Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak
09.07.2026 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde futbol tarihinin ilk resmi devre arası şovuna ev sahipliği yapacak. Devasa organizasyonda Justin Bieber da sürpriz bir isim olarak kadroya dahil edildi. Gösteriden elde edilecek gelir eğitim fonuna aktarılacak.

Futbol dünyasının zirvesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finali sadece yeşil sahadaki mücadeleyle değil, tarihe geçecek devasa bir organizasyonla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. 

FİNAL MAÇINDA 11 DAKİKALIK MÜZİK ŞOV

Turnuvanın final karşılaşması, futbol tarihinin ilk resmi "devre arası şovuna" ev sahipliği yapacak. Dünyanın kilitleneceği bu tarihi gösteri tam 11 dakika sürecek.

JUSTIN BIEBER KADROYA DAHİL OLDU

Daha önce performans sergileyeceği açıklanan Madonna, Shakira ve BTS gibi küresel efsanelerin yanına sürpriz bir isim daha eklendi. FIFA, dünyaca ünlü Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber'ın da dev finalin sahnesinde yer alacağını duyurdu. Bu hamleyle birlikte 2026 finali, spor dünyası ile müzik endüstrisinin en büyük yıldızlarını benzersiz bir atmosferde buluşturmuş olacak.

EĞİTİM İÇİN DEV KAYNAK: 50 MİLYON DOLARI AŞAN BAĞIŞ

FIFA ile Global Citizen ortaklığında hayata geçirilen bu organizasyon, aslında büyük bir sosyal sorumluluk projesine hizmet ediyor. Şovdan elde edilecek gelir, FIFA Küresel Vatandaşlık Eğitim Fonu'na aktarılacak. Şu ana kadar proje kapsamında 50 milyon doların üzerinde bağış toplandığı, ayrıca Dünya Kupası maçları için satılan her bir biletin 1 dolarının doğrudan bu fona devredildiği belirtildi.

''BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUM''

Gelişmeyle ilgili duygularını paylaşan Justin Bieber, "Dünya Kupası, insanları başka hiçbir organizasyonun başaramayacağı benzersiz bir bağla bir araya getiriyor. Bu tarihi şovun bir parçası olmaktan ve en önemlisi çocukların eğitimine destek sağlamaktan büyük bir gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Justin Bieber, Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı
CHP’li Kadirli Belediye Başkanı Olcar’a silahlı saldırı CHP'li Kadirli Belediye Başkanı Olcar'a silahlı saldırı
CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası CHP Genel Merkezi’nden “Medyaya 124 milyon TL aktarıldı” iddiası
Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı Yıllarca para biriktirip satın aldı, gözünün önünde alev alev yandı
Aydın’da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı
Bakırköy’de Yaya Kaza Kurbanı Bakırköy'de Yaya Kaza Kurbanı
İnegöl’de barakada yangın: 1 ölü İnegöl'de barakada yangın: 1 ölü

21:44
ABD, İran’a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu
20:59
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi FIFA Başkanı Infantino’nun başı belada
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada
20:43
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak
20:08
Macaristan Başbakanı Magyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum
19:53
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
19:25
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
19:11
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 21:54:24. #7.13#
SON DAKİKA: Gözler bu 11 dakikada! Dünya Kupası finalinde Justin Bieber da sahne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.