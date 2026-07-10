Fransa'nın Mbappe'si var! Horozlar yarı finalde - Son Dakika
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Fransa'nın Mbappe'si var! Horozlar yarı finalde

Fransa\'nın Mbappe\'si var! Horozlar yarı finalde
10.07.2026 00:55
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FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk yarıda penaltı kaçıran Fransalı futbolcu Kylian Mbappe, mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Boston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa, 2-0'lık skorla kazandı.

MBAPPE PENALTIDA HATA YAPTI

Maça hızlı başlayan Fransa, ilk bölümde penaltı kazandı. 28 dakikada topun başına geçen Kylian Mbappe, yerden vuruşunda Yassine Bounou'yu geçemedi. 

MBAPPE İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan Fransa, Mbappe'nin 60. dakikada attığı klas golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından dağılan Fas savunmasının üstüne giden Horozlar, Mbappe'nin asisti Ousmane Dembele'nin golüyle farkı ikiye çıkarttı. Mbappe, turnuvadaki 8'nci golünü ve 2'nci asistini yapmayı başardı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. 

Fransa'nın Mbappe'si var! Horozlar yarı finalde

FRANSA RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Bu sonuçla birlikte Fransa, adını yarı finale yazdırmayı başardı. Fransızların yarı finaldeki rakibi İspanya-Belçika eşleşmesinin galibi olacak. Fas ise turnuvaya veda etti. 

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Son Dakika Dünya Kupası Fransa'nın Mbappe'si var! Horozlar yarı finalde - Son Dakika

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