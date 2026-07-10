Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi

10.07.2026 07:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nin ardından liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolver, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini tarafından gazetecilere gösterildi. Makam uçağında çekilen görüntülerde Pellegrini'nin ahşap kutuyu açarak Erdoğan'ın hediyesini tanıttığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından liderlere hediye ettiği isim işlemeli özel yapım revolverler Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.

Bu kez Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, zirve dönüşünde makam uçağında gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği özel yapım revolveri gösterdi.

Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi

AHŞAP KUTUSUNDAN ÇIKARDI

Paylaşılan görüntülerde Pellegrini'nin ahşap kutuyu açarak revolveri gazetecilere tanıttığı, silahı eline alıp incelediği ve kutu içerisindeki isim işlemeli plaketi de gösterdiği görüldü.

Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği revolverin, 1990'lı yıllarda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen Gümüşay .357 Magnum modeli olduğu belirtilmişti. Ahşap kutu içerisinde sunulan hediyede Türkiye ve NATO logolarının yanı sıra, Türkçe ve İngilizce olarak "Ülkemizde üretilen ilk revolver tipi tabanca" ifadesi yer alıyor.

Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi

AVRUPA'DA GÜNDEM OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde liderlere verdiği özel yapım revolverler daha önce de Avrupa'da geniş yankı uyandırmıştı. Bazı liderler hediyeyi muhafaza ederken, bazı ülkelerde ise revolverlerin akıbeti kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya, Hediye, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Slovakya Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Silah hediye etmek! 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı
Bakırköy’de Yaya Kaza Kurbanı Bakırköy'de Yaya Kaza Kurbanı
İnegöl’de barakada yangın: 1 ölü İnegöl'de barakada yangın: 1 ölü
Hamaney’in naaşı Kerbela’ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Erdoğan’dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran’dan Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere misilleme geldi ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi
Hamaney’e yakın medya Trump’ı hedef aldı İmzası yılana dönüştü Hamaney'e yakın medya Trump'ı hedef aldı! İmzası yılana dönüştü
Orta Doğu’da gerilim tırmandı Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti Orta Doğu'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor

07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
06:59
Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı Model sayısı yarıya inecek
Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek
06:40
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
06:13
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı Mahkemeden satışa iptal kararı
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı! Mahkemeden satışa iptal kararı
04:56
İran’dan Trump’a suikast hazırlığı İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı
İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı
02:25
CHP İl Başkanlığı’nda İmamoğlu gerginliği Polis binaya girdi
CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi
00:55
Fransa’nın Mbappe’si var Horozlar yarı finalde
Fransa'nın Mbappe'si var! Horozlar yarı finalde
00:35
Eski İran lideri Ali Hamaney’in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed’de defnedildi
Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi
00:30
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi
Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
00:30
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
22:43
Transfer iptal Guirassy Fenerbahçe’ye gelmek istemiyor
Transfer iptal! Guirassy Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 08:15:53. #7.13#
SON DAKİKA: Slovakya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın hediyesini gazetecilere gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.