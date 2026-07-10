Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu

Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
10.07.2026 06:40
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NATO Liderler Zirvesi sırasında yurt dışında olduğu ve tatil yaptığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Güner, tüm seyahatlerini kendi bütçesiyle gerçekleştirdiğini belirterek, NATO Zirvesi'ne katılacak isimlerin devlet tarafından belirlendiğini ve "Çağrılmadığım/görevlendirilmediğim böylesi bir organizasyonda yer almam mümkün değildir" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde ve zirve boyunca başkentte yoğun güvenlik ve organizasyon hazırlıkları yapılırken, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yurt dışında olduğu ve tatil yaptığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İddialarda, zirvenin en kritik noktalarından biri olan Çankaya'da belediye başkanının bu süreçte yurt dışında bulunduğu öne sürüldü, Güner'in tarihi organizasyon sırasında Ankara'da olmaması eleştirildi.

GÜNER'DEN İDDİALARA SERT YANIT

Gündemdeki tartışmaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hüseyin Can Güner, şu ifadeleri kullandı: "Niyetleri apaçık belli olan bir grup tarafından günlerdir NATO zirvesinde nerede olduğum, zirveye neden katılmadığım, hatta tatile gidip gitmediğim tartışılıyor. Akıl ve iyiniyet sınırlarını zorlayan bu iddiaları milletimizin vicdanına havale ediyorum."

"TÜM SEYAHATLERİMİ KENDİ BÜTÇEMLE GERÇEKLEŞTİRDİM"

Yurt içi ve yurt dışındaki seyahatlerine de değinen Güner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar yurtiçi/yurtdışı tüm seyahatlerimi kendi bütçemle gerçekleştirdim. Tüm seyahatlerden önce resmi kurumlarımızı bilgilendirip izin yazımı yazarak vekâlet bıraktım. Nerede olduğumu ve nerede istenirse orada olacağımı Devletimizin bütün kurumları bilir."

"ÇAĞRILMADIĞIM ORGANİZASYONDA YER ALMAM MÜMKÜN DEĞİL"

NATO Liderler Zirvesi'ne katılım sürecine ilişkin de açıklama yapan Güner, şu değerlendirmede bulundu: "NATO zirvesine kimlerin katılacağı veya görev alacağı ise yine Devletimizin ilgili kurumları tarafından belirlenmektedir. Çağrılmadığım/görevlendirilmediğim böylesi bir organizasyonda yer almam elbette mümkün değildir."

Açıklamasının sonunda belediye hizmetlerine de değinen Güner, şu ifadeleri kullandı: "Çankaya Belediyesi sadece NATO gibi uluslararası etkinlikler kapsamında değil, yılın her günü 24 saat görev başındadır. Konuk ettiğimiz tüm misafirlerimizi Çankaya'dan ve ülkemizden sorunsuz uğurlamaktan mutluluk duyuyor, Çankayalılara hizmet etmenin ise en büyük gurur olduğunu belirtirken, tek gündemimizin milletimize hizmet olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu

Hüseyin Can Güner, Çankaya, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Nato Zirvesi Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu - Son Dakika

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