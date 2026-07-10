Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek

Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek
10.07.2026 06:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, yeniden yapılanma kapsamında model yelpazesini yaklaşık yarıya indirmeye ve yıllık üretim kapasitesini 9 milyon araca düşürmeye hazırlanıyor. Şirket, işten çıkarma ve fabrika kapatma iddialarını doğrulamazken, dönüşümün artan maliyetler ve küresel rekabet baskısına karşı rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, kapsamlı yeniden yapılanma planı kapsamında model yelpazesini önemli ölçüde daraltmaya ve üretim kapasitesini azaltmaya hazırlanıyor.

Şirket, yüksek maliyetler, Çinli rakiplerin artan rekabeti ve ABD'nin ithalat tarifelerinin oluşturduğu baskı nedeniyle iş modelini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Perşembe günü gerçekleştirilen denetleme kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, model yelpazesinin kademeli olarak yaklaşık yarıya indirileceği ve şirketin en kârlı pazar segmentlerine odaklanacağı bildirildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜRÜLECEK

Yeniden yapılanma kapsamında Volkswagen'in yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 9 milyon araca düşürülmesi planlanıyor. CEO Oliver Blume'un hazırladığı plan kapsamında 100 bine kadar çalışanın işten çıkarılması ve Almanya'da dört fabrikanın kapatılmasının değerlendirildiği öne sürüldü.

Volkswagen ise işten çıkarma ve fabrika kapatma iddialarına ilişkin resmi bir doğrulama yapmadı.

İŞÇİLERDEN PROTESTO

Söz konusu iddialar, denetleme kurulu toplantısının yapıldığı gün Volkswagen'in Almanya'daki tesislerinde geniş çaplı işçi protestolarına neden oldu.

Wolfsburg'daki genel merkezde yapılan toplantıda CEO Oliver Blume'un grup genelinde daha sert maliyet kesintileri talep ettiği, yönetim kurulunda güçlü şekilde temsil edilen işçi sendikalarının ise bu planlara karşı çıktığı belirtildi.

REKABET BASKISI ARTIYOR

89 yıllık Alman otomotiv devi, son dönemde özellikle Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin yükselişi, Avrupa'da artan işçilik ve enerji maliyetleri ile ABD'nin ticaret politikalarının oluşturduğu baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Audi ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu'nun, değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak amacıyla tarihindeki en kapsamlı dönüşüm süreçlerinden birini yürüttüğü belirtilirken, yeniden yapılanmaya ilişkin görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Avrupa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı Gözü dönmüş cani çocuk parkında bunu yaptı! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı ağır yaralı
Bakırköy’de Yaya Kaza Kurbanı Bakırköy'de Yaya Kaza Kurbanı
İnegöl’de barakada yangın: 1 ölü İnegöl'de barakada yangın: 1 ölü
Hamaney’in naaşı Kerbela’ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti Hamaney'in naaşı Kerbela'ya getirildi: Katılanların sayısı şok etti
Erdoğan’dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye
Bu görüntüler Yunanistan’ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran’dan Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere misilleme geldi ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi

06:40
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
Tarihi zirve sırasında tatilde olduğu iddia edilen belediye başkanı sessizliğini bozdu
06:13
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı Mahkemeden satışa iptal kararı
Tapuları habersiz satılan mahalle kazandı! Mahkemeden satışa iptal kararı
04:56
İran’dan Trump’a suikast hazırlığı İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı
İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı
00:55
Fransa’nın Mbappe’si var Horozlar yarı finalde
Fransa'nın Mbappe'si var! Horozlar yarı finalde
00:35
Eski İran lideri Ali Hamaney’in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed’de defnedildi
Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi
00:30
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
22:43
Transfer iptal Guirassy Fenerbahçe’ye gelmek istemiyor
Transfer iptal! Guirassy Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 07:18:36. #7.13#
SON DAKİKA: Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.