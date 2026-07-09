Kimlik vermek istemeyen kadın polislere zor anlar yaşattı

Aydın'da çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle polisin müdahalesinde kaçan kadın yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, çevredeki vatandaşlara rahatsızlık verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede görevli polis ekipleri duruma müdahale etmek istedi. Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın, kaçmaya çalıştı. Ekiplere zor anlar yaşatan ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kaçan kadın, yaklaşık 250 metre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Uzun süre ekipleri uğraştıran ve küfürler eden kadın, Gençlik Caddesi üzerinde yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında polis ekiplerine hakaret ve küfür ettiği iddia edilen kadın, işlemler için polis merkezine götürüldü. - AYDIN