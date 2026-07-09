Orta Doğu'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti - Son Dakika
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Orta Doğu'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti

Orta Doğu\'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti
09.07.2026 07:10
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ABD'nin İran'daki yaklaşık 90 askeri hedefi vurmasının ardından İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine misilleme yapması, küresel piyasalarda jeopolitik riskleri artırdı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişelerle Brent petrolün varil fiyatı 78,80 dolara yükselirken, yatırımcıların güvenli liman talebiyle altın da 4.066 dolar seviyelerinde tutundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından ülkenin kıyı şeridindeki yaklaşık 90 askeri hedefe operasyon düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve İHA depoları ile askeri lojistik altyapısının hedef alındığı bildirildi.

İran ise buna karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Devrim Muhafızları, ABD'nin yeni saldırılar gerçekleştirmesi halinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik misillemelerin süreceği uyarısında bulundu.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Karşılıklı saldırılar, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Reuters'a göre ABD'nin yeni saldırıları, çatışmaların kısa sürede sona ereceğine ilişkin beklentileri zayıflatırken, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle yeniden açılacağına yönelik umutları da azalttı. Bunun üzerine petrol fiyatları yükselişe geçti.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 78 cent artarak yüzde 1 yükselişle 78,80 dolara çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 74 cent yükselerek yüzde 1,01 artışla 74,26 dolardan işlem gördü.

ALTINDA GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ

Jeopolitik risklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesi de dikkat çekti. Ancak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon baskısını artırabileceği ve faizlerin yüksek kalabileceği beklentisi, altındaki yükselişi sınırladı.

Spot altın ons fiyatı yaklaşık 4.066 dolar seviyesinde işlem görürken, ABD altın vadeli kontratları 4.077 dolar civarında seyretti. Analistler, jeopolitik gerilimin altına destek verdiğini ancak faiz beklentilerinin fiyatları baskıladığını belirtiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL PİYASALAR İÇİN KRİTİK

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni bir aksama ihtimali, enerji arzına ilişkin endişeleri artırıyor. Piyasalar, bölgedeki askeri gelişmeleri yakından takip ederken, yeni saldırıların petrol ve altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor.

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Son Dakika Ekonomi Orta Doğu'da gerilim tırmandı! Petrol yükseldi, altın da yükselişe geçti - Son Dakika

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