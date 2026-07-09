Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor - Son Dakika
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Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor

09.07.2026 08:39
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Küresel petrol piyasalarında Trump'ın İran çıkışı ve Rusya'daki rafineri krizinin etkisiyle tırmanan fiyatlar pompaya yansıyor. 10 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3 lira 10 kuruşluk dev bir zam daha bekleniyor. Son artışla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 70 liraya dayanırken, Ankara ve İzmir'de 71 lira sınırını aşacak.

Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve arz sıkıntıları akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, 10 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3 lira 10 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Beklenen bu dev zammın pompaya yansımasıyla birlikte motorin fiyatları İstanbul’da 70 liraya dayanacak, Ankara ve İzmir’de ise 71 lira barajını aşacak. Benzin ve LPG gruplarında ise şu aşamada yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

TRUMP’IN İRAN ÇIKIŞI PETROL FİYATLARINI SIÇRATTI

Akaryakıttaki bu sert zam beklentisinin ana nedenlerinden biri, Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nden yansıyan gerilim oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ateşkesin "bittiğine" yönelik açıklamaları küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını anında yükseltti.

Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilim ve petrol arzına yönelik endişelerle birlikte petrol fiyatları hızla yüzde 5 oranında artarak varil başına 78 dolar seviyesine tırmandı. Bu ani yükseliş, küresel hisse ve tahvil piyasalarında da belirgin bir satış baskısı yarattı.

RUS RAFİNERİSİ VURULDU, İHRACAT YASAĞI GELDİ

Piyasadaki arz daralmasını tetikleyen bir diğer kritik gelişme ise Ukrayna ve Rusya hattında yaşandı:

Omsk Rafinerisi Durdu: Rusya’nın en büyük petrol rafinerisi olan Omsk tesisine Ukrayna tarafından insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. 2024 yılında 22 milyon ton petrol işleyen ve 8 milyon ton motorin üreten bu dev tesis, saldırı sonrası faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Geçici İhracat Yasağı: Yaşanan arz sıkışıklığı ve iç piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçmek isteyen Rusya, motorin ihracatına 31 Temmuz'a kadar geçici yasak getirdiğini duyurdu. Bu karar, Avrupa motorin marjlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

BİRKAÇ GÜNDE ÜÇÜNCÜ ZAM: TOPLAM ARTIŞ 5 LİRAYI AŞACAK

Motorin fiyatlarında son günlerde adeta bir zam fırtınası yaşanıyor. 8 Temmuz itibarıyla litre fiyatına önce 1 lira 33 kuruş, hemen ardından ise 76 kuruş zam yapılmıştı. Cuma günü pompaya yansıması beklenen 3 lira 10 kuruşluk bu yeni artışla birlikte, motorine sadece birkaç gün içinde yapılan toplam zam 5 lirayı aşmış olacak.

ZAM SONRASI BEKLENEN YENİ FİYATLAR

3 lira 10 kuruşluk zammın pompaya aynen yansıması durumunda, büyükşehirlerde oluşacak yaklaşık motorin litre fiyatları şu şekilde olacak:

  • İstanbul (Avrupa Yakası) 69,88 TL
  • İstanbul (Anadolu Yakası) 69,73 TL
  • Ankara 71,00 TL
  • İzmir 71,27 TL

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta yeni zam! Psikolojik sınır aşılıyor - Son Dakika

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