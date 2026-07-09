Fenerbahçe\'yi Greenwood transferinde kızdıran haber

Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid, Mason Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus içeren resmi teklif yaptı. İspanyol kulübü, İngiliz yıldıza ayrıca yıllık 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme önerdi.

İKNA STRATEJİSİ BELLİ OLDU

Atletico Madrid, Greenwood ile yaptığı görüşmelerde Antoine Griezmann'ın yerini alabileceğini, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde idol olabileceğini ve ileride İngiltere'ye dönüşüne katkı sağlayabileceğini vurguluyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Habere göre; Fenerbahçe, Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis + bonuslar içeren teklif sundu. Oyuncuya ise yıllık 7-8 milyon euro net maaş içeren 4 yıllık sözleşme önerdi. Sarı-lacivertliler, Greenwood'u ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor ve güçlü argümanlar sunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon tüm kulvarlarda 45 resmi maçta görev alan Greenwood, 26 gol ve 11 asistlik performans sergilemeyi başardı.