Kırklareli'nde Eski Eş Cinayeti - Son Dakika
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Kırklareli'nde Eski Eş Cinayeti

Kırklareli\'nde Eski Eş Cinayeti
09.07.2026 00:51
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Eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybederken, kızı yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Kırklareli'nde eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çisem Çalkantı (26) ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki çocuk parkında oturdukları sırada bir süre önce boşandığı eşi Y.K. ile karşılaştı.

Şüpheli Y.K, belinden çıkardığı silahla eski eşi ile kızına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kadın ile kızı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralı kadın tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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