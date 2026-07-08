Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı güç dengesini yok eder - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı güç dengesini yok eder

Netanyahu: Türkiye\'ye F-35 satışı güç dengesini yok eder
08.07.2026 06:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının Orta Doğu'da güç dengesini bozacağını öne sürdü. Trump ise CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35 satışının değerlendirileceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmasının Orta Doğu'da güç dengesini "yok edeceğini" söyledi.

Binyamin Netanyahu, "Bu, Orta Doğu'da güç dengesini yok eder çünkü Türkiye'nin agresif emelleri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'da NATO Zirvesi öncesi yapılan görüşme sonrası Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'ye olası F-35 satışıyla ilgili olarak, "Onlara bu gücü verdiğinizde, bunun ardından bir saldırganlık göreceksiniz" diye konuştu.

Netanyahu, ayrıca ABD'nin en gelişmiş savaş uçağını satmasının "Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri için dost bir devlet haline getirmeyeceğini" savundu ve Türkiye için "ABD'den nefret eden Müslüman Kardeşler ile enfekte olmuş bir rejim" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Daha önce de Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkmıştı.

İsrail Başbakanı CNN'e yaptığı açıklamada, Trump ile arasında herhangi bir görüş ayrılığı olmadığını ve iki liderin büyük meselelerde "aynı noktada buluştuğunu" söyledi.

Trump ise hafta sonu yaptığı bir açıklamada Netanyahu için "Kimin patron olduğunu biliyor" demişti.

Trump: 'Türkiye'ye yaptırımları kaldıracağız, F-35 satışını değerlendireceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi.

"Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması olan CAATSA yaptırımları resmen Aralık 2020'den bu yana Türkiye'ye uygulanıyor.

ABD Kongresi'ne göre Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alarak CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal etmişti.

F-35 projesinin kurucu ortakları arasındaki Türkiye yine S-400 füzeleri nedeniyle bu programdan çıkartılmıştı.

Trump ise Erdoğan'la görüşmesi sırasında ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının değerlendirileceğini vurguladı.

Trump, "Bu vereceğimiz bir karar. Harika bir uçak, açık ara en iyi uçak ve bu da kesinlikle değerlendireceğimiz bir şey" dedi.

Erdoğan da, "F-35 bizim için yeni bir konu değil, beş uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bize bu konuda ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmesi için, S-400 sistemini bırakması gerektiğini söylemişti.

F-35'lerin teknik özellikleri neler?

Lockheed Martin F-35 Lightning II, gelişmiş sensör füzyonu, yapay zekâ destekli sistemleri ve çok düşük radar görünürlüğü ile öne çıkan beşinci nesil çok amaçlı bir savaş uçağı.

Üç farklı modeli bulunan F-35'lerin temel teknik özellikleri ve performans verileri varyantlarına göre değişiyoır.

F-35A, geleneksel kalkış ve iniş yapan, hava kuvvetleri için üretilen standart model.

F-35B, kısa mesafeden kalkış ve dikey iniş yapabilen, amfibi hücum gemileri için tasarlanan model.

F-35C ise uçak gemilerine mancınıkla fırlatılan ve yakalama kablolarıyla iniş yapan donanma modeli.

F-35'lerde toplam 11 adet silah taşıma istasyonu bulunuyor.

Uçaklarda radar gizliliğini korumak amacıyla mühimmatlar gövde içinde taşınıyor.

F-35A modelinde dahili 25 mm top yer alırken, B ve C modellerinde toplar harici pod ile taşınıyor.

Pilotun kaskına entegre edilen gelişmiş vizör sistemi sayesinde F-35'ler 360 derecelik çevresel farkındalık sağlıyor.

F-35'lere sahip ülkelerden biri de İsrail

Üretici Lockheed Martin'in verilerine göre küresel F-35 filosu yaklaşık 1300 uçağa ulaşmış durumda.

F-35 Lightning II küresel programı kapsamında dünya genelinde F-35'leri aktif olarak envanterine alan veya bu uçaklara yönelik siparişi onaylanan 20 ülke var.

ABD, F-35 programın ana üreticisi ve en büyük filoya sahip ülkesi.

İsrail ise F-35'in, İbranicede "kudretli" anlamına gelen "Adir" adıyla bilinen, kendine özel modifikasyonlu varyantını kullanıyor.

Uçakları teslim almış ülkeler;

Sözleşmeleri imzalanmış, üretim veya onay süreçleri devam eden ve önümüzdeki yıllarda ilk uçaklarını teslim alacak ülkelerse;

Türkiye Temmuz 2019'da ABD tarafından F-35 programından çıkarıldıktan sonra, sipariş edilen ve mülkiyeti Türkiye'ye ait olan uçaklar ABD'de hangarlarda tutulmuş, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmemişti.

Türkiye altı adet F-35A savaş uçağı için ABD'ye 1,7 milyar dolar ödemişti.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Türkiye, Savunma, CAATSA, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı güç dengesini yok eder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İspir’de psikolojik tedavi gören adam dereye atladı, hayatını kaybetti İspir'de psikolojik tedavi gören adam dereye atladı, hayatını kaybetti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş
Adana’da iki çocuk tatlıcıya kurşun yağdırdı Biri 15 diğeri 16 yaşında Adana'da iki çocuk tatlıcıya kurşun yağdırdı! Biri 15 diğeri 16 yaşında
Ihlamur toplarken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı Ihlamur toplarken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
Küresel piyasalar Ankara’dan gelecek mesajlara odaklandı Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Hamaney’in naaşı Kum’a ulaştı: Halefi törenlere katılmadı Hamaney'in naaşı Kum'a ulaştı: Halefi törenlere katılmadı
Eskişehir’de 89 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü Eskişehir'de 89 yaşındaki kadın 4. kattan düşerek öldü
Şam’da Macron’un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
Avrupa sıcaklardan kırılıyor: Temmuz’un ilk günlerinde 150’den fazla can kaybı Avrupa sıcaklardan kırılıyor: Temmuz'un ilk günlerinde 150'den fazla can kaybı
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
Erdek’teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO diplomasisi Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleşiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi! Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleşiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da
Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden ’güvenlik’ paneli: Rusya, NATO’ya meydan okur mu Tarihi zirvede Baltık ülkelerinden 'güvenlik' paneli: Rusya, NATO'ya meydan okur mu?

06:16
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
01:58
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
01:51
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
00:29
ABD, İran’ı peş peşe vurdu
ABD, İran'ı peş peşe vurdu
23:09
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
22:50
Sözleşmeleri uzatıldı Fenerbahçe’de 3 imza birden
Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden
22:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
22:37
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
22:09
Futbolseverlere müjde Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
21:08
Külliye’de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
21:04
Arjantin’den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
20:03
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:33
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar Miçotakis ve eşi gelirken...
Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar! Miçotakis ve eşi gelirken...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 06:30:52. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı güç dengesini yok eder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.