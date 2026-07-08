Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek

Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna\'ya 70 milyar avroluk destek
08.07.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya desteğin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim sağlamayı taahhüt ederken, 2027'de de en az aynı düzeyde desteğin devam edeceğini açıkladı. Bildirgede ayrıca İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiği belirtilerek, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısınd

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Ukrayna'ya yönelik dikkat çeken kararlar yer aldı. 

Müttefik ülkeler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya verdikleri desteğin süreceğini vurgularken, 2026 yılı için 70 milyar avroluk askeri yardım taahhüdünde bulundu. Bildirgede ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği bir kez daha ifade edilerek Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı konusunda çağrı yapıldı.

UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK

Zirvenin sonuç bildirgesinde, Ukrayna'nın transatlantik güvenliğe katkı sağladığı belirtilerek müttefiklerin Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına verdikleri sarsılmaz desteğin devam edeceği vurgulandı.

Bildirgede, Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın artık Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının büyük bölümünü ikili ve çok taraflı mekanizmalar üzerinden finanse ettiği belirtilirken, bu desteğin uzun vadede adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğinin altı çizildi.

2026 İÇİN 70 MİLYAR AVRO, 2027 İÇİN DE AYNI TAAHHÜT

NATO ülkeleri, 2026 yılı boyunca Ukrayna'ya toplam 70 milyar avro tutarında askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlama taahhüdünde bulundu. Bildirgede, 2027 yılında da en az aynı düzeyde desteğin sürdürülmesine yönelik egemen kararların teyit edildiği ifade edildi.

Ayrıca Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi mekanizması aracılığıyla Kiev yönetimine çok yıllı finansman sağlama kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Ukrayna'ya yönelik desteğin uzun vadeli bir strateji kapsamında sürdürüleceği mesajı verildi.

İRAN'A NÜKLEER VE HÜRMÜZ BOĞAZI ÇAĞRISI

Sonuç bildirgesinde İran'a ilişkin dikkat çeken ifadeler de yer aldı. İttifakın, stratejik rekabet, hibrit tehditler ve güvenlik ortamını etkileyen krizlere karşı uyum sağlamayı sürdüreceği belirtilirken, müttefikler İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Bildirgede ayrıca İran'a, küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Hürmüz Boğazı, Hükümet, Ukrayna, Ekonomi, Ankara, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var
Ahmet Çakar’dan Icardi için olay iddia Ahmet Çakar'dan Icardi için olay iddia

16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
15:12
Trump’a bak sen Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş
15:09
Trump doğrudan Erdoğan’ın yanına gitti İşte 4’lü mini zirvede konuşulanlar
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar
14:51
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:09:28. #7.12#
SON DAKİKA: Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.