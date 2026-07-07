Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
07.07.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 21 Temmuz’da Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın TV100’den canlı yayınlanacağı açıklandı.

Yeni sezonda Avrupa’da başarı hedefleyen Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk sınavının yayıncısı belli oldu. 

GORNIK ZABRZE MAÇI TV 100'DE

Sarı-lacivertlilerin Polonya ekibi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacağı kritik mücadele, TV100 ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak. 21 Temmuz tarihinde oynanacak bu dev karşılaşma, Fenerbahçe’nin gruplara kalma yolundaki en önemli virajlarından biri olacak. Taraftarların ekran başına kilitleneceği müsabakanın başlama saati ve detayları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN

Öte yandan sarı-lacivertliler Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, tv100, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkut Köse Erkut Köse:
    tv8 vermeyinde rumeli tv ye verseniz bile daha iyi olur 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun bir hatası ile hayatı karardı Evden dışarı dahi adımını atamıyor Doktorun bir hatası ile hayatı karardı! Evden dışarı dahi adımını atamıyor
Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
Sudan’da altın madeni göçtü: 15 ölü Sudan'da altın madeni göçtü: 15 ölü
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak

22:37
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
Görüntüdeki ismi hepiniz tanıyorsunuz! Messi penaltıyı kaçırsın diye şekilden şekle girdi
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:33
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar Miçotakis ve eşi gelirken...
Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar! Miçotakis ve eşi gelirken...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 22:46:53. #7.12#
SON DAKİKA: Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.