Yeni sezonda Avrupa’da başarı hedefleyen Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk sınavının yayıncısı belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin Polonya ekibi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacağı kritik mücadele, TV100 ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak. 21 Temmuz tarihinde oynanacak bu dev karşılaşma, Fenerbahçe’nin gruplara kalma yolundaki en önemli virajlarından biri olacak. Taraftarların ekran başına kilitleneceği müsabakanın başlama saati ve detayları ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Öte yandan sarı-lacivertliler Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Futbolseverlere müjde! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda - Son Dakika
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