Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım" - Son Dakika
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Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"

08.07.2026 13:52
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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da Türk kahvesi deneyimini sosyal medyada paylaştı. Kahvenin tadı ve fal geleneği hakkında yorum yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Motegi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ankara'dan videolu paylaşımda bulundu.

"BENZERSİZ"

Motegi paylaşımında, "Türkiye'de, çeşitli toplantılar ve görüşmeler arasındaki molalarda otantik Türk kahvesi içtim. Türk kahvesi, yalnızca hazırlanışı ve içilmesiyle değil, içildikten sonra keyif vermeye devam etmesiyle de benzersiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda, Motegi'nin 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi deneyimlediği anlar yer aldı.

Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirten Motegi, Türk kahvesinin filtre kullanılmadan, doğrudan suyla kaynatılarak yapıldığını ve telvenin dibe çökmesinin ardından üstündeki berrak kısmın içildiğini anlattı.

ULUSLARARASI GELİŞMELERİ FAL BAKARAK TAHMİN EDECEK

Daha sonra kahveyi tadan Motegi, şu değerlendirmede bulundu:

"Düşündüğüm kadar acı değilmiş ama sanki doğal bir kokusu var gibi. Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım."

Kaynak: AA

Japonya, Ankara, Kültür, Japon, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: 'Fal bakacağım' - Son Dakika

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