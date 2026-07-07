Arda Turan Shakhtar Donetsk\'ine bir Türk daha geldi

Ukrayna Ligi'nde teknik direktörlük koltuğuna oturduğu ilk sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyerek büyük bir başarıya imza atan Arda Turan, yeni sezon öncesi teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Shakhtar Donetsk, teknik kadroya bir Türk futbol adamının daha dahil edildiğini resmen duyurdu.

MURAT ÖZKÜTÜKÇÜ İLE 1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, yardımcı antrenör Murat Özkütükçü ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Özkütükçü, yeni sezonda Arda Turan'ın teknik ekibinde görev alarak başarılar için ter dökecek.

''TÜRK FUTBOLUNUN EFSANELERİNDEN BİRİ''

Ukrayna temsilcisine katılmasıyla ilgili heyecanını paylaşan başarılı antrenör, "Arda Turan, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri. Teknik direktörlük kariyerine de çok parlak bir başlangıç yaptı. Futbolculuk ve antrenörlük tamamen farklı iki kulvar olsa da, onun bu işe başlama tarzı ve şu anki çalışma metodolojisi en yüksek övgüyü hak ediyor. Onun ekibinde yer almaktan ve bu pozisyonda çalışmaktan dolayı son derece mutluyum." dedi.