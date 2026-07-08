Kuyumcular Dolandırıcılığı Aşmayı Başardı - Son Dakika
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Kuyumcular Dolandırıcılığı Aşmayı Başardı

Kuyumcular Dolandırıcılığı Aşmayı Başardı
08.07.2026 17:21
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Eskişehir'de kuyumcular, dolandırıcılara 1 milyon TL altın bozdurmayı engelleyerek yaşlı adamı kurtardı.

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına önce 470 bin TL kaptıran yaşlı adamın, elindeki 1 milyon TL değerindeki altını da bozdurup göndermesini kuyumcu çalışanları engelledi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşlı bir adam, elindeki yüklü miktardaki altını bozdurmak için kuyumcuya geldi. Yaklaşık değeri 1 milyon TL'den fazla olan altını nakde çevirmek isteyen yaşlı adamın telaşlı ve şüpheli tavırları kuyumcu çalışanlarının dikkatini çekti.

Altınları sorgulayınca gerçek ortaya çıktı

Durumdan şüphelenen kuyumcu çalışanı, yaşlı adama altınları neden bu kadar aceleyle bozdurmak istediğini sordu. Yaşlı adamın, kendisini polis olarak tanıtan kişilerin telefonda para istediğini ve bu yüzden acil paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine çalışanlar durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Daha önce de 470 bin TL göndermiş

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yaşlı adamın bu olaydan kısa bir süre önce aynı dolandırıcılara banka üzerinden 470 bin TL tutarında bir para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Eğer kuyumcular durumu fark edip sorgulamasaydı, yaşlı adam elindeki 1 milyon liralık altını da bozdurarak dolandırıcılara teslim edecek ve toplam zararı 1 milyon 500 bin TL'yi bulacaktı.

Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcular Dolandırıcılığı Aşmayı Başardı - Son Dakika

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