ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek

ABD 80\'den fazla askeri hedefi vurdu, İran\'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek
08.07.2026 06:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılara misilleme olarak İran'da 80'den fazla askeri hedefi vurduğunu açıkladı. Operasyonun ardından Tahran yönetiminden peş peşe sert açıklamalar gelirken, İran Devrim Muhafızları ABD'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirterek Washington'a "ezici bir yanıt verileceği" uyarısında bulundu.

ABD ile İran arasında son dönemde sağlanan ateşkesin ardından tansiyon yeniden yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak düzenlenen operasyonların tamamlandığını ve İran'a ait 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran'ın uluslararası ticareti tehdit eden saldırılarına karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "ABD güçleri, İran'ın uluslararası ticaret koridorundan geçen ticari gemilere saldırma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'ın hava savunma sistemlerini, komuta ve kontrol üslerini, kıyı radar tesislerini, gemisavar füze kapasitelerini ve Hürmüz Boğazı ile çevresinde bulunan 60'tan fazla İran Devrim Muhafızları teknesini vurdu." denildi.

"ATEŞKESİN AÇIK İHLALİ"

CENTCOM, İran'ın Marshall Adaları bandıralı M/T Al Rekayyat, Suudi Arabistan bandıralı M/T Wedyan ve Liberya bandıralı M/T Cyprus Prosperity isimli ticari gemileri hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "İran güçlerinin bu haksız saldırganlığı ateşkesin açık ve tehlikeli bir ihlalidir ve seyrüsefer özgürlüğünü baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı. ABD ordusu, İran'ın anlaşmalara uymaması halinde yeni adımlar atmaya hazır olduklarını da vurguladı.

İRAN'DAN PEŞ PEŞE SERT MESAJLAR

ABD'nin saldırılarının ardından İran yönetiminden de sert açıklamalar geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Washington yönetiminin İran ile varılan mutabakatı birçok alanda ihlal ettiğini savundu.

Galibaf, ihlaller arasında Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerine uyulmaması, yeni saldırı tehditleri, petrol yaptırımlarının yeniden uygulanması, İran'ın güneyine yönelik saldırılar ve Lübnan'a yönelik İsrail operasyonlarını sıraladı.

Tahran'ın bu gelişmelere sessiz kalmayacağını belirten Galibaf, "Zorbalık ve şantaj dönemi sona erdi. Bu yol hiçbir yere varmaz. Boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"EZİCİ BİR YANIT VERİLECEK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatem-ul Enbiya Merkez Karargâhı da ABD'nin son saldırılarını "açık bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarının cevapsız bırakılmayacağı belirtilerek, "ABD'nin saldırganca eylemlerine ezici bir yanıt verilecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine yönelik herhangi bir dış müdahaleye izin vermeyeceği vurgulanırken, ticari gemiler ve petrol tankerleri için güvenli güzergâhın yalnızca İran tarafından belirlenen rota olduğu ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Washington, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspir’de psikolojik tedavi gören adam dereye atladı, hayatını kaybetti İspir'de psikolojik tedavi gören adam dereye atladı, hayatını kaybetti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş
Adana’da iki çocuk tatlıcıya kurşun yağdırdı Biri 15 diğeri 16 yaşında Adana'da iki çocuk tatlıcıya kurşun yağdırdı! Biri 15 diğeri 16 yaşında
Ihlamur toplarken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı Ihlamur toplarken ağaçtan düşen adam ağır yaralandı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
Küresel piyasalar Ankara’dan gelecek mesajlara odaklandı Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Hamaney’in naaşı Kum’a ulaştı: Halefi törenlere katılmadı Hamaney'in naaşı Kum'a ulaştı: Halefi törenlere katılmadı

06:28
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
06:16
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı
NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
01:58
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
01:51
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
00:29
ABD, İran’ı peş peşe vurdu
ABD, İran'ı peş peşe vurdu
22:48
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti
22:14
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump’ın onayı yetecek
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek
21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 06:40:59. #7.13#
SON DAKİKA: ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.