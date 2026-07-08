NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması - Son Dakika
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NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

08.07.2026 15:41
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Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin merakla beklenen sonuç bildirgesi yayımlandı. İttifakın geleceğine yön verecek tarihi metinde "Güçlü Avrupa" vurgusu ön plana çıkarken, müttefiklerin 50 milyar doları aşan dev savunma tedariki anlaşması yapacağı duyuruldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ikinci gün yapılan kritik Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesiyle tamamlandı. Müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni savunma tedariki anlaşması sağladığı duyuruldu.

"BİRİMİZE YAPILACAK SALDIRI, HEPİMİZE YAPILMIŞ SAYILIR"

Açıklanan sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

- Biz, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Devlet ve Hükümet Başkanları olarak, Washington Antlaşması'nın 5. maddesi kapsamındaki ortak savunma taahhüdümüze ve transatlantik bağa olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit etmek üzere Ankara'da bir araya geldik. Birimize yapılacak saldırı, hepimize yapılmış sayılır.

- Birliğimiz, dayanışmamız ve ortak gücümüz; özgür ve demokratik uluslardan oluşan İttifakımızdaki 1 milyar vatandaşın barışının, güvenliğinin ve refahının temelini oluşturmaya devam ediyor. Caydırıcılık ve savunmaya yönelik 360 derecelik yaklaşımımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

- Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliği ve istikrarına yönelik uzun vadeli tehdidine ve terörizmin kalıcı tehdidine karşı Müttefikler, Lahey Savunma Taahhüdü'nü hayata geçiriyor. Avrupa'daki Müttefikler ile Kanada, 2025 yılında temel savunma ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarını 139 milyar doların üzerinde artırdı. Bu yatırımlar, ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri kazandırırken savunma sanayimizi ve dayanıklılığımızı da güçlendiriyor.

50 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA ALIMI YAPILACAK

- Bugün Ankara'da, 50 milyar doların üzerinde yeni savunma alımı yapılacağını açıklıyor; ortak üretim kapasitesini artırmayı ve sanayi ile birlikte çalışarak inovasyonu hızlandırmayı taahhüt ediyoruz. Müttefikler arasındaki savunma ticaretindeki engelleri kaldırmaya ve NATO ortaklıklarını kullanarak savunma sanayisindeki iş birliğini ve üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz.

- Geleceği inşa ediyoruz: Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa ve modernize edilmiş bir İttifak.

- Avrupa'daki Müttefikler ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışarak İttifak'ın savunmasında daha fazla sorumluluk üstleniyor. NATO'nun caydırıcılığı ve savunması; nükleer, konvansiyonel ve füze savunma kabiliyetlerinin dengeli birleşimine, uzay ve siber yeteneklerin desteğiyle dayanıyor.

- Muharebe üstünlüğümüzü korumakta kararlıyız. Silahlı kuvvetlerimizi konuşlandırma, destekleme ve sürdürülebilir şekilde görev yapabilme kapasitemize yatırım yapıyor; derin hassas vuruş kabiliyeti, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, ileri teknolojiler ve istihbarat alanları da dahil olmak üzere tüm harekât alanlarındaki hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Birlikte çalışabilir transatlantik savaş bulutu altyapısı geliştiriyor ve güçlü yapay zekâ modellerini kullanıma alıyoruz.

UKRAYNA'YA DESTEK SÜRECEK

- Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkı sağlıyor. Müttefikler, Ukrayna'nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasına verdikleri sarsılmaz desteği sürdürüyor. Avrupa'daki Müttefikler ile Kanada, artık Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımının büyük bölümünü ikili ve çok taraflı mekanizmalar üzerinden finanse ediyor.

- Müttefikler, bu desteğin uzun vadede adil, öngörülebilir ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurguluyor. 2026 yılı için Müttefikler, Ukrayna'ya 70 milyar avro tutarında askerî teçhizat, yardım ve eğitim sağlamayı taahhüt ediyor; 2027 yılında da en az aynı düzeyde desteğin sürdürülmesine yönelik egemen kararlarını teyit ediyor. Bu kapsamda, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Kredisi aracılığıyla Ukrayna'ya çok yıllı finansman sağlama kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

- İttifak; stratejik rekabet, yaygın istikrarsızlık, hibrit tehditler ve güvenlik ortamımızı şekillendiren sürekli krizlere karşı uyum sağlamayı ve gerekli adımları atmayı sürdürüyor. Müttefikler, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve İran'a, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermesi çağrısında bulunuyor.

TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

- Bize gösterdiği cömert misafirperverlik için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki toplantımızda yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Hükümet, Ankara, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    Aptal 0 1 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    güçlü Avrupa heykel ile olur bol bol heykel yapılma kararı alındı 1 0 Yanıtla
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