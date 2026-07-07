Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi

Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi
07.07.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Aral Şimşir transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililerin 4 yıllık anlaşma sağladığı milli futbolcu, Trabzon'a geldi.

Trendyol Süper Lig’de transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Trabzonspor, kadrosuna çok önemli bir takviye daha yaptı. 

TRABZONSPOR'DAN REKOR TRANSFER

Bordo-mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen gurbetçi milli futbolcu Aral Şimşir’in transferini resmen bitirdi. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Karadeniz ekibi, bu hamleyle kulüp tarihinin transfer rekorunu da kırdı. Trabzonspor, Danimarka temsilcisinin 13 milyon Euro ve bonuslar içeren bonservis talebini kabul etti ve bu transfer tarihin en yüksek bonservis bedelli transferi olarak kayıtlara geçti.

''BENİ 5 YILDIR İSTİYOR''

Tüm pürüzlerin giderilmesinin ardından özel uçakla akşam saatlerinde Trabzon’a ayak basan 24 yaşındaki futbolcu, havalimanında ilk duygularını paylaştı. Trabzonspor'a transfer olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Aral Şimşir,  "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Kariyerimde bu seviyelere gelebilmek adına çok büyük emek verdim. Trabzonspor zaten benim için verilmesi zor bir karar olmadı çünkü beni tam 5 yıldır kadrolarına katmak istiyorlardı. Şimdi tek amacım, bana güvenenleri boşa çıkarmayıp bu formayı en iyi şekilde temsil etmek. Sahada kendimi en rahat hissettiğim pozisyonlar sol kanat ve on numara. Takımda çok kaliteli isimler var; özellikle Onuachu'ya goller attırmak için sabırsızlanıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi. 

SEZON PERFORMANSI

Aral Şimşir, geçtiğimiz sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 54 resmi maçta 12 gol ve 21 asistlik göz alıcı bir skor katkısı üreterek Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tunceli’nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı

19:33
NATO liderleri şerefine Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
19:22
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya iniyor Önce eşi, sonra kendisi geldi
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
18:54
Bozdoğan’da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
Bozdoğan'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi dikkat çekti
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 19:48:57. #7.13#
SON DAKİKA: Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.