Aral Şimşir, Trabzonspor için şehre geldi

Trendyol Süper Lig’de transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri olan Trabzonspor, kadrosuna çok önemli bir takviye daha yaptı.

TRABZONSPOR'DAN REKOR TRANSFER

Bordo-mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen gurbetçi milli futbolcu Aral Şimşir’in transferini resmen bitirdi. Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Karadeniz ekibi, bu hamleyle kulüp tarihinin transfer rekorunu da kırdı. Trabzonspor, Danimarka temsilcisinin 13 milyon Euro ve bonuslar içeren bonservis talebini kabul etti ve bu transfer tarihin en yüksek bonservis bedelli transferi olarak kayıtlara geçti.

''BENİ 5 YILDIR İSTİYOR''

Tüm pürüzlerin giderilmesinin ardından özel uçakla akşam saatlerinde Trabzon’a ayak basan 24 yaşındaki futbolcu, havalimanında ilk duygularını paylaştı. Trabzonspor'a transfer olmaktan büyük gurur duyduğunu söyleyen Aral Şimşir, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Kariyerimde bu seviyelere gelebilmek adına çok büyük emek verdim. Trabzonspor zaten benim için verilmesi zor bir karar olmadı çünkü beni tam 5 yıldır kadrolarına katmak istiyorlardı. Şimdi tek amacım, bana güvenenleri boşa çıkarmayıp bu formayı en iyi şekilde temsil etmek. Sahada kendimi en rahat hissettiğim pozisyonlar sol kanat ve on numara. Takımda çok kaliteli isimler var; özellikle Onuachu'ya goller attırmak için sabırsızlanıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Aral Şimşir, geçtiğimiz sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 54 resmi maçta 12 gol ve 21 asistlik göz alıcı bir skor katkısı üreterek Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.