KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda katıldığı "Resmin Kamusal Hafızası" sergisinin açılışı esnasında aniden rahatsızlık geçirdi.

İLK MÜDAHALE ETKİNLİK ALANINDA YAPILDI

Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine hızla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, Erhürman'a ilk müdahaleyi etkinlik alanında yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan Cumhurbaşkanı Erhürman, kontrol ve tedavi amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın da açılışta olduğu ve büyük panik yaşadığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erhürman hemen hastanede müşahede altına alınırken Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan'dan geldi. Birtan, KKTC Cumhurbaşkanı'nın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, tahlil ve ileri tetkiklerin sürdüğünü bildirdi.

Hastaneye göğüs ağrısı ve aşırı terleme şikayeti ile kaldırılan Erhürmann'ın koroner bölümüne yatırıldığı, en az 6 saat hastanede kalmasının beklendiği ifade edildi.