Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan\'ın da ismini verdi
10.07.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın ortaya çıktığı öne sürülen savcılık ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun ardından Haluk Levent, Emir Sarıgül ve Hasan Vatan hakkında da çeşitli iddialarda bulunduğu, telefonundaki yazışma, fotoğraf ve videoların soruşturma dosyasına eklenmesini talep ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın savcılık ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.

Correia’nın, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek pişman olduğunu, telefonunun şifresini kendi rızasıyla kolluk görevlilerine verdiğini ve telefonunda yapılacak incelemeyle gerçeklerin ortaya çıkacağını düşündüğünü söylediği öğrenildi.

İMAMOĞLU’NDAN SONRA 3 KİŞİNİN DAHA İSMİNİ VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2021 yılının yaz aylarında Antalya'dan hareket eden bir teknede cinsel birliktelik yaşadığını iddia eden Correia’nın üç kişinin daha ismini verdiği belirtildi.

Correia; şarkıcı Haluk Levent, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün iş insanı oğlu, Emir Sarıgül ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan ile de farklı tarihlerde birliktelik yaşadığını öne sürdü.

İfadesinde uyuşturucu madde kullanılan ortamlara ilişkin bildiklerini paylaşmak istediğini söylediği belirtilen Correia’nın, sözünü ettiği buluşmalara ilişkin yazışma, fotoğraf ve videolar ile cep telefonu içeriğinin soruşturma dosyasına eklenmesini talep ettiği aktarıldı.

HALUK LEVENT HAKKINDA "FUHUŞ" VE "UYUŞTURUCU" İDDİASI

Portekizli modelin, Haluk Levent ile 2021 yılının aralık ayında iletişime geçtiğini, Levent ile üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını ileri sürdüğü bildirildi.

Yanında esrar kullandığını ve kendisinin de onunla birlikte uyuşturucu madde kullandığını iddia ettiği Levent’ten iki buluşmada 1.000'er dolar ödeme aldığını kaydeden Correia’nın, son ödemenin nasıl yapıldığını ise hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

İfade tutanağında, Correia'nın telefonundaki ilgili yazışmaların tespit edilerek soruşturma dosyasına eklendiğinin ifade edildiği de kaydedildi.

SARIGÜL İLE YAZIŞMALARI DOSYADA

Correia, Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. 27 Kasım 2021 tarihinde Sarıgül ile cinsel birliktelik amacıyla yazıştıklarını öne süren Correia’nın, söz konusu yazışmaların telefonunda bulunduğunu söylediği ifade edildi.

İfade tutanağında, Correia’nın Sarıgül'ün yanında kokain kullandığına tanıklık ettiğini söylediği ve şüphelinin telefonunda bulunduğu belirtilen yazışmaların tespit edilerek dosyaya konulduğunun ifade edildiği dile getirildi.

"HASAN VATAN'IN EVİNDE BİRDEN FAZLA KADINLA PARTİLER"

Correia’nın Hasan Vatan hakkında ise üç veya dört kez cinsel birliktelik yaşadıklarını, evinde birden fazla kadının katıldığı partiler düzenlendiğini öne sürdüğü bildirildi.

Correia, telefonundaki yazışmalarını da paylaştığı Hasan Vatan'ın uyuşturucu madde kullanmadığını ifade ettiği öğrenildi. Tutanakta, şüphelinin sözünü ettiği bazı fotoğrafların telefonda tespit edilerek dosyaya konulduğuna dair ibarenin yer aldığı aktarıldı.

Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu, Emir Sarıgül, Haluk Levent, Uyuşturucu, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekrem İmamoğlu Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • murat teoman kılıç murat teoman kılıç:
    İstenen isimleri vermiş yarın çıkar:)))) 6 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    mahalle tren olmuş. 4 1 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Ülkede şantaj yapacak kimse kalmadı herhalde:) 1 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    üç ahbap çavuş… 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal’dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler
Miçotakis’ten Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili yeni açıklama: Yunanistan’da dar görüşlü hareket ediyoruz Miçotakis'ten Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili yeni açıklama: Yunanistan'da dar görüşlü hareket ediyoruz
Netanyahu ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi Netanyahu ve Trump'tan kritik telefon görüşmesi
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney babasını son yolculuğuna uğurlamadı
Eski İran lideri Ali Hamaney’in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed’de defnedildi Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi
Elazığ’da bir şahıs, bina içerisindeki çöp kovasına idrarını yaptı Elazığ'da bir şahıs, bina içerisindeki çöp kovasına idrarını yaptı
Kuşadası’nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada Kuşadası'nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: Olay anı kamerada
Fransa’nın Mbappe’si var Horozlar yarı finalde Fransa'nın Mbappe'si var! Horozlar yarı finalde
CHP İl Başkanlığı’nda İmamoğlu gerginliği Polis binaya girdi CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi

21:52
Dünya Kupası’nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
21:42
Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti
Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti
21:40
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
21:32
Türkiye’de ilk spor temalı Millet Bahçesi, kimliğine uygun olarak yeniden düzenleniyor
Türkiye'de ilk spor temalı Millet Bahçesi, kimliğine uygun olarak yeniden düzenleniyor
21:01
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
20:35
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia’dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
19:49
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek’e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto
19:47
Haaland’ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
12:43
CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor
CHP Kongresi Davası: Tedbir Kararı Devam Ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 21:56:57. #7.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia, İmamoğlu ile birlikte Haluk Levent, Mustafa Sarıgül ve Hasan Vatan'ın da ismini verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.