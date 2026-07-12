ABD\'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

ABD’nin Güney Carolina eyaletini Senatoda temsil eden Cumhuriyetçi Lindsey Graham ani bir rahatsızlık sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

Graham’ın ofisinden yapılan açıklamada, “ABD Senatörü Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı kısa süren ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Senatör Graham’ın ailesi bu süreçte dualarınız için teşekkür ediyor ve son derece zor olan bu dönemde mahremiyet talep ediyor” ifadelerine yer verildi.

EVİNE SAĞLIK EKİPLERİNİN SEVK EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Paylaşılan ilk bilgilere göre, cumartesi gecesi Graham’ın Capitol Hill’deki evinden “kalp durması” ihbarı yapıldı ve bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bir kişinin sedyeyle evden çıkarılarak ambulansa taşındığı görüldü.

TRUMP’IN YAKIN MÜTTEFİKLERİNDENDİ

Graham, 2003 yılından bu yana Güney Carolina Senatörü olarak görev yapıyordu. Senato Bütçe Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Graham, savunma ve dış politika konularında Cumhuriyetçi Parti’nin en etkili isimlerinden biri olarak biliniyordu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongredeki yakın siyasi müttefikleri arasında gösterilen Graham, kasım ayında beşinci dönem için yeniden seçilmeye hazırlanıyordu.

İRAN'A KARŞI EN SERT İSİMLERDEN BİRİYDİ

Lindsey Graham, ABD Senatosu'nda İran'a yönelik en sert politikaları savunan isimlerin başında geliyordu. Donald Trump'ın yakın müttefiklerinden olan Graham, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını güçlü şekilde desteklemiş, ABD'nin de savaşa dahil olması gerektiğini savunmuştu. Graham, daha sonra yaptığı açıklamalarda Trump yönetimini İran'a yönelik askeri harekâta ikna etmek için yoğun çaba harcadığını ifade etmişti. ABD basınında da Graham, İran savaşının başlamasında etkili siyasi figürlerden biri olarak değerlendiriliyordu.

LINDSEY GRAHAM KİMDİR?

Lindsey Olin Graham, 9 Temmuz 1955'te ABD'nin Güney Carolina eyaletinde doğdu. Hukuk eğitiminin ardından uzun yıllar ABD Hava Kuvvetleri'nde hukuk subayı (JAG) olarak görev yaptı. Siyasi kariyerine Temsilciler Meclisi'nde başlayan Graham, 2003 yılından itibaren Güney Carolina'yı ABD Senatosu'nda temsil etti. Cumhuriyetçi Parti'nin dış politika, savunma ve ulusal güvenlik konularındaki en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkan Graham, Senato Bütçe Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'deki en yakın müttefiklerinden biri olan Graham, özellikle İran, Çin ve Rusya'ya yönelik sert tutumuyla tanındı. İsrail'e verdiği güçlü destek ve ABD'nin küresel askeri politikalarına ilişkin açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Graham, dış müdahaleleri savunan "şahin" siyasetçiler arasında gösteriliyordu.