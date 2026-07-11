Bahamalar'da Uçak Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bahamalar'da Uçak Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

11.07.2026 10:40
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Bahamalar'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Havalimanı güvenlik sertifikası askıya alındı.

Karayip ülkesi Bahamalar'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Bahamalar'ın başkenti Nassau'daki Lynden Pindling Uluslararası Havalimanı'ndan San Andros Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Flamingo Air şirketine ait Cessna 402 tipi uçak, iniş öncesinde Andros Adasında ormanlık alana düştü. Bahamalar Başbakanı Philip Davis yaptığı açıklamada, 9'u yolcu, 1'i pilot olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Davis, "Ülkemizin tarihinde bir kez daha trajediyle damgalanmış bir sayfa açıldı. Bugün bir kutlama günüydü (53. bağımsızlık yıl dönümü) ama aynı zamanda bir yas günü haline geldi" ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanlığı, önlem amaçlı güvenlik tedbiri olarak havayolu şirketinin hava operatörlüğü sertifikasının askıya alındığını duyurdu.

Batı Atlantik Okyanusu'nda Karayip Denizi'nin kuzeyinde yer alan Bahamalar, 700'den fazla ada ve 2 bin 400'den fazla küçük adadan oluşuyor. Küçük uçaklar, adalar arasında ulaşımın temel araçları arasında yer alıyor. - NASSAU

Kaynak: İHA

Havacılık, Bahamalar, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahamalar'da Uçak Kazası: 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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