Apasaraycık Obruğu Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika
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Apasaraycık Obruğu Yeniden Hayat Buldu

Apasaraycık Obruğu Yeniden Hayat Buldu
10.07.2026 12:28
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Yağışlarla yeşil rengini geri kazanan Apasaraycık Obruğu, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Konya Ovası'nın bozkır dokusu içinde zümrüt yeşili rengiyle dikkati çeken Apasaraycık Obruğu, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle kaybettiği doğal güzelliğine yağışlı geçen dönemin ardından yeniden kavuştu.

Çumra ilçesinde Apa Barajı'nın kıyısındaki yaklaşık 80 metre derinliğindeki, 600 metre genişliğindeki obruk, Konya Kapalı Havzası'nın önemli karstik oluşumları arasında bulunuyor.

Binlerce yıllık doğal süreçlerin şekillendirdiği obruk, dik yamaçları ve elips biçimli yapısıyla bölgenin jeolojik mirasları arasında gösteriliyor.

Obruk, zümrüt yeşili görünümünü doğal mineral yapısı ve durağan suyunda bulunan mikroskobik algler gibi faktörlerden alıyor.

Güneşin gökyüzündeki konumuna göre günün ilerleyen saatlerinde yeşilin farklı tonlarına da bürünen obruk havadan görüntülendi.

"Oluşumu binlerce yıl öncesine tarihlendirilebilir"

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, önceki yıllarda su seviyesinin çekilmesiyle obruğun tabanındaki kaya katmanlarının ortaya çıktığını ve özdeşleştiği güzel görünümünü kaybettiğini söyledi.

Son bir yılda etkili olan yağışlarla obruğun su seviyesinin hatırı sayılır miktarda arttığını belirten Arık, gidenleri yine berrak ve zümrüt yeşili görünümüyle karşıladığını dile getirdi.

Obruğun, bir paleobruk (eski jeolojik dönemlerde meydana gelen obruk) olduğunu anlatan Arık, "Bu paleobruk, mezozoik (dinozorların yeryüzünde ortaya çıkıp baskın olduğu ve yaklaşık 252 ile 66 milyon yıl öncesini kapsayan çağ) yaşlı kireç taşlarının içindeki boşlukların çözülmesi ve büyüdüğü zaman da üst tabakanın ağırlığını taşıyamayıp çökmesiyle oluşmuş. Oluşumu binlerce yıl öncesine tarihlendirilebilir." ifadesini kullandı.

"Görsel olarak oldukça etkileyici ve güzel"

Obruğun, bugün Apa Barajı'nı oluşturan Çarşamba kanalının yanında bulunduğundan sulu bir obruk görünümünde olduğunu anlatan Arık, şöyle konuştu:

"Obruğun içinde tüm zamanlarda su bulunuyordu. Ancak geçtiğimiz yıllardaki kuraklıktan çok etkilenmişti ve su seviyesi bir hayli düşmüştü. Bu yılki yağışlarla su seviyesi yükseldi. Yanındaki diğer sulu alanlara göre çok daha koyu yeşil renkli bir doku oluştu. Görsel olarak oldukça etkileyici ve güzel. Obrukları ele aldığımız zaman bölgedeki diğer obrukların pek çoğu, genç birimler içerisinde kırıntılı seviyeler içerisinde ve örtü malzemesi içerisinde oluşuyor. Apasaraycık Obruğu paleobruk olarak bunlardan ayrışıyor."

Arık, obruğun gelenleri bir nazar boncuğu gibi karşıladığını vurgulayarak, meraklılarına bu güzel manzarayı ziyaret etmelerini önerdi.

Arık, "Hemen yanından geçen Çarşamba Kanalı ve Apa Barajı görsel olarak manzaraya ayrı bir güzellik de katıyor." dedi.

Kaynak: AA

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