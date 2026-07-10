ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar\'dan yeni adım
10.07.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katarlı müzakereciler, ABD-İran gerilimini azaltmak ve müzakerelerin devamını görüşmek için Tahran'a gitti.

Son dönemde Washington ve Tahran hattında artan gerilim, diplomatik kanalların tamamen tıkanmasına yol açmıştı. Bu krizin aşılması ve diyaloğun yeniden tesis edilmesi için harekete geçen Katar, iki ülke arasında köprü kurmak amacıyla kritik bir diplomatik girişim başlattı.

ABD İLE KOORDİNELİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan yetkili bir kaynak, Katarlı müzakerecilerin İranlı makamlarla bir araya gelmek üzere Tahran'a gittiğini doğruladı. Kaynak, bu ziyaretin ve yürütülen görüşmelerin doğrudan ABD ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Heyetin temel hedefinin; tırmanan gerilimi azaltmak, kopan bağları onarmak ve gelecekteki daha geniş kapsamlı müzakerelerin önünü açacak uygun diplomatik koşulları yaratmak olduğu ifade edildi.

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR NELER?

Katar heyeti ile İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerin masasında, bölgedeki güvenliği ve ikili ilişkileri doğrudan etkileyen sıcak başlıklar yer alıyor. ABD ve İran arasında geçmişte sağlanan mutabakat zaptının fiili olarak hayata geçirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi. Son dönemde Washington ile Tahran arasında ciddi askeri ve siyasi gerginliklere neden olan Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer (deniz trafiği) ve güvenlik anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması. Bölgesel krizlerin derinleşmesini önlemek adına karşılıklı güven artırıcı adımların teşvik edilmesi.

ABD-İRAN HATTINDA SON DURUM

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurmuş, İranlı liderlere hitaben "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, Güncel, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
TÜVTÜRK’ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması TÜVTÜRK'ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması
18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya’yı birbirine kattı 18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya'yı birbirine kattı
Maçtan günler sonra ortaya çıktı Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı
Trossard’ın menajeri İstanbul’da Beşiktaş transferi bitiriyor Trossard'ın menajeri İstanbul'da! Beşiktaş transferi bitiriyor
NATO Zirvesi’ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi

14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 15:55:02. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.