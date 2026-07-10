Acun Ilıcalı'nın gözü Folcarelli'de - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın gözü Folcarelli'de

Acun Ilıcalı\'nın gözü Folcarelli\'de
10.07.2026 19:08
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Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, Avrupa ve Orta Doğu ekiplerinin radarında. Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Folcarelli'yi kadrosuna katmak için Trabzonspor'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Tim Jabol-Folcarelli, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla Avrupa ve Orta Doğu ekiplerinin radarına giren 26 yaşındaki Fransız futbolcuya son talip Premier Lig'den oldu.

ACUN ILICALI, FOLCARELLI'Yİ İSTİYOR

Foot Mercato’nun haberine göre; Premier Lig’e yükselen ve Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Folcarelli’yi kadrosuna katmak için yoğun bir ilgi gösteriyor. İngiliz ekibinin, bordo-mavililere resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Acun Ilıcalı'nın gözü Folcarelli'de

CRYSTAL PALACE DA TALİP

Habere göre, Hull City, İngiltere’deki tek talip değil. Teknik direktörlük koltuğuna Pierre Sage’yi getiren Premier Lig ekibi Crystal Palace da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı. 

TRABZONSPOR'UN TAVRI NET

Bordo-mavili yönetim, takımın önemli parçalarından biri olan 26 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay elden çıkarmaya sıcak bakmıyor ve oyuncu için yaklaşık 7-8 milyon Euro bonservis bekliyor. 

Acun Ilıcalı, Trabzonspor, Orta Doğu, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın gözü Folcarelli'de - Son Dakika

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