Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye - Son Dakika
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Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye

09.07.2026 22:15
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta takip ettiği 18 yaşındaki Betül’ü bıçakla yaralayıp, telefonunu gasbettiği gerekçesiyle hakkında verilen 18 yıl 8 ay hapis cezası istinafta bozulup, yerel mahkemede yeniden yargılanan şüphelinin, yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İzmir'de 5 aydır takıntı haline getirerek ısrarlı takipte bulunduğu komşusu 18 yaşındaki Betül Ç.'yi 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan 17 yaşındaki Çağlar Efe D. I, 1 yıl 9 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

TAKİP ETTİ, DEFALARCA BIÇAKLADI, TELEFONUN ÇALIP KAÇTI...

Olay, 25 Ekim 2024'te, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. O dönem 16 yaşında olan Çağlar Efe D., iddiaya göre, bir süredir ilgi duyduğu komşu kızı Betül Ç.'yi sokakta yürürken takip etti. Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Çağlar Efe D.'nin bıçaklı saldırısıyla boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Yaralanan Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Betül Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan şüpheli Çağlar Efe D. ise polis ve jandarmanın koordineli çalışmasıyla, saklandığı babasının Beşyol Mahallesi'ndeki evinde 1 gün sonra yakalandı. Aramada Betül Ç.'den gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı.

Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye

OLAY KAMERADA ANCAK REDDETTİ

Öte yandan, bıçaklı saldırının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Betül Ç.'yi takip eden Çağlar Efe D.'nin, koşup bıçakla saldırıp kaçması yer alıyor. Ancak görüntülere rağmen Çağlar Efe D., ifadesinde, Betül Ç.'yi babaannesinin komşusu olması nedeniyle tanıdığını belirterek, "Betül'ün adına bazı sosyal medya siteleri açıldı. Bunlardan beni sorumlu tuttular. Bana iftira atıldı. Kimseyi bıçaklamadım. Kamera kayıtlarındaki kişi de ben değilim. Betül'e ait telefon da bende değil" diyerek, suçlamaları reddetti.

'ISRARLI TAKİP' ŞİKAYETİ

Betül Ç. ise ifadesinde, Çağlar Efe D.'nin kendisini yaklaşık 5 aydır ısrarla takip ettiğini, bu nedenle jandarmaya ihbarda bulunduğunu, olay günü de kendisine hakaretlerde bulunup, cebinden çıkardığı bıçakla yüz, boyun, kalça, sol el ve kulak bölgesinden yaraladığını söyledi. Betül Ç., ayrıca saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu, uykusuz günler geçirip kabuslar gördüğünü belirtti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianamesini hazırladı. Çağlar Efe D. hakkında, kadına ve çocuğa karşı olması nedeniyle 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıla kadar hapis, kullandığı bıçak nedeniyle 'Silahla yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis ve ayrıca 'Hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen 17 Ekim'de karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Çağlar Efe D., taraf avukatları ile Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri katıldı. Mahkeme heyeti suçun niteliğini 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olarak kabul edip, sanığa 12 yıl hapis, ayrıca 'Silahla yağma' suçundan ise sanık Çağlar Efe D.'ye 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 'Tehdit' suçundan ise kanaat oluşmaması gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye

İSTİNAFTA KARAR BOZULDU

Duruşma savcısı ve taraf avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Geçen 4 Şubat'ta Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanık Çağlar Efe D. hakkında, 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan hüküm kurarken; TCK'nın 82/1 maddesinin (h) bendini içeren suçun, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla' işlenmesi hükmünün uygulanıp, uygulanmayacağının gerekçesiz bırakılması, 'Nitelikli yağma' suçundan hüküm kurulurken, yağmalanan cep telefonunun bilinen değeri gözetilip alt sınırdan uzaklaşıp uzaklaşılmayacağının tartışmasız bırakılması, 'Hakaret' suçu yönünden ise sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik kovuşturma sonucu yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi gerekçeleriyle hükümlerin bozulmasına karar verdi. Dava, tekrar ilk derece mahkemesi olan İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İzmir 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar dava görüldü. 7 Temmuz'da görülen 2'nci celseye; tutuklu sanık Çağlar Efe D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da hazır bulundu. Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri duruşmayı takip etti. Savcı, sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Sanık avukatı, adli kontrolle Çağlar Efe D.'nin tahliyesine izin verilmesini talep etti.

MAHKEME HEYETİ ARA KARARINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaa için süre veren mahkeme heyeti, Sanık Çağlar Efe D.'nin, yaşı, tutuklulukta geçen süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, tutuklamanın tedbir olması da göz önüne alınarak 'bihakkın tahliyesine' karar verdi. Sanık Çağlar Efe D., yurt dışına çıkışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika İzmir Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye - Son Dakika

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