Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım - Son Dakika
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Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

14.07.2026 16:59
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı. Olayuın yankıları sürerken Oğuzhan Uğur'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Uğur, "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı.

OĞUZHAN UĞUR: ÇIKARMAM GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIM 

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası tüm gözler Haluk Levent ile yakın ilişki içerisinde olan Oğuzhan Uğur'a çevrilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Uğur, "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk" dedi. 

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

"ORTADA BİR YANLIŞ VARSA..."

Uğur, konuya ilişkin bir başka açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kısa ve net söyleyeyim; AHBAP soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa, bu yanlış herkese olduğu gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır. Eğer o dönemki mücadelemiz, fayda sağlamak için attığımız adımlar ve yardım çabalarımız suistimal edilmişse amasız fakatsız bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız ve kendi adımıza hukuki süreçleri başlatacağız. Elbette benden çok bana güvenen insanların hakkı için mücadele edeceğim. Devlet onaylı bir kurumun hem o onayı hem beni hem de bana güvenen insanları PARA için aldatması söz konusuysa, yaşayacağım duygusal yıkımı ve hayal kırıklığını da göz ardı edip tüm imkanlarımla doğrunun peşinden gideceğim. Hakkımda yapılan yanlış haberler ve acımasız hedef göstermeler ortada… Bana bu sözleri söyleyenler, bu ithamları atanlar dün de vardı yarın da olacak. Ancak bu defa öfkem, şahsıma laf atanlara değil atılmasına sebep olanlar için harlanacak.

"HEM AHBAP'A HEM AFAD'A BAĞIŞ YAPTIM"

Ben de o dönem hem AHBAP’a hem de AFAD’a bağış yaptım. Devlet kurumumuz AFAD için de, yetkili kurumların izni ile faaliyet gösteren AHBAP için de çağrı yaptım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz “hak” denir mücadele edilir. Edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak. Bana açıkça söven bir ekip var. Eleştiri yapan değil, direkt söven. Baya baya AHBAP’ı destekledikleri tweet'lerini silmeyi unutmuşlar. Silin bence. Sonra söversiniz. Zira hiçbir hakaret yaşadığım aldatılma hissinin üzerine çıkamaz."

Haluk Levent, Oğuzhan Uğur, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Hani bir söz var. " Karanlık bastığında, gölgen bile seni terkeder. " Ne kadar doğru bir söz. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Sivri Mustafa Sivri:
    Aferin size işte böyle olun 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    satmak mı, doğruları görmek mi? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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