Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olmak üzere.
Foot Mercato’nun haberine göre; Fulham, uzun süredir takibinde olan 22 yaşındaki savunmacı Chibuike Nwaiwu ile el sıkıştı. İngiliz ekibinin, Nijeryalı oyuncuyla 2030 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık bir anlaşma sağladığı belirtildi.
Oyuncu tarafıyla anlaşmayı tamamlayan Fulham'ın Trabzonspor'la da anlaşmaya vardığı aktarıldı. Bordo-mavili kulübün, bu transferden 30 milyon Euro bonservis kazanacağı ifade edildi.
Trabzonspor, potansiyeline güvendiği genç savunmacıyı geçtiğimiz sezonun devre arasında Avusturya ekibi Wolfsberger'den transfer etmişti. Bordo-mavililer, bu transfer için o dönem kasasından 5.5 milyon euro çıkarmıştı.
Trabzonspor forması altında tüm kulvarlarda 21 maçta süre bulan genç savunmacı Nwaiwu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor - Son Dakika
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