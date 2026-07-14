4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor - Son Dakika
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4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor

4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro\'ya transfer oluyor
14.07.2026 19:01
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Fulham, Trabzonspor forması giyen Chibuike Nwaiwu ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Trabzonspor, Nijeryalı savunma oyuncusundan 30 milyon Euro bonservis kazanacak.

Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olmak üzere. 

FULHAM İLE SÖZ KESİLDİ

Foot Mercato’nun haberine göre; Fulham, uzun süredir takibinde olan 22 yaşındaki savunmacı Chibuike Nwaiwu ile el sıkıştı. İngiliz ekibinin, Nijeryalı oyuncuyla 2030 yılına kadar geçerli olacak 4 yıllık bir anlaşma sağladığı belirtildi.

BONSERVİSİ 30 MİLYON EURO

Oyuncu tarafıyla anlaşmayı tamamlayan Fulham'ın Trabzonspor'la da anlaşmaya vardığı aktarıldı. Bordo-mavili kulübün, bu transferden 30 milyon Euro bonservis kazanacağı ifade edildi. 

5.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Trabzonspor, potansiyeline güvendiği genç savunmacıyı geçtiğimiz sezonun devre arasında Avusturya ekibi Wolfsberger'den transfer etmişti. Bordo-mavililer, bu transfer için o dönem kasasından 5.5 milyon euro çıkarmıştı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor forması altında tüm kulvarlarda 21 maçta süre bulan genç savunmacı Nwaiwu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Trabzonspor, Fulham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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