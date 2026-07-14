Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı - Son Dakika
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Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı

Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı
14.07.2026 22:44
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Hürmüz Boğazı'nın İran harici tüm gemilerin geçişine açık olacağını belirten ABD Başkanı Donald Trump, geçişlerden yüzde 20 pay alma konusunda kararını değiştirdi. Trump, "Hürmüz'den para almayacağız, Körfez ABD'ye yatırım yapacak" dedi. Trump'ın açıklamasının hemen ardından ise Orta Doğu'daki gerilim yeniden yükseldi. İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatan ABD ordusu deniz ablukasının da yürürlüğe girdiğini açıklarken Tahran ise Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerini füzelerle vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler için gündeme getirdiği yüzde 20 oranındaki pay alma kararından vazgeçti. Hürmüz Boğazı’nın uluslararası gemi trafiğine açık olduğunu söyleyen, ancak İran bağlantılı gemilere izin verilmeyeceğini ifade eden Trump'ın açıklamasının hemen ardından ise Orta Doğu'daki gerilim yeniden yükseldi.

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD'nin İran'ın güneyinde yer alan Hürmüz Boğazı’ndaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası'na ve Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine saldırılar düzenlediği bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Keşm Adası’nda birkaç patlama sesi duyuldu. Hürmüzgan Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Keşm Adası’nın yerel saat ile 19.00’da ABD tarafından vurulduğunu bildirdi. Bender Abbas kentinin doğusunda da 3 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati ise ABD'nin Ahvaz kentinin bir kaç noktasına saldırısı düzenlediğini söyledi.  Saldırılar sonucu yaralanma veya can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İRAN’DAN BAHREYN VE KUVEYT’TEKİ ABD HEDEFLERİNE MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt’te bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı. Bildiride, Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssünde içerisinde uçak parçaları ve silah bulunan bazı depolar ile Kuveyt’teki Ali Al-Salem Hava Üssü’nde yer alan MQ9 insansız hava aracı (İHA) rampalarının İHA ile hedef alındığı belirtildi. Söz konusu saldırıların, ABD’nin İran kıyılarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırıları devam ettiği sürece bölgeden petrol ve doğalgaz ihracatına müsaade edilmeyeceği tehdidinde bulundu.

ABD ORDUSU: İRAN'A YÖNELİK DENİZ ABLUKASI BAŞLADI 

İran'ın misillemesinin ardından ABD ordusu, İran'a karşı bugün ek hava saldırıları düzenlediğini ve İran'a yönelik deniz ablukasının da TSİ 23.00'te yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "CENTCOM, bugün ABD doğu saat dilimi ile 15.00'te, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmak için kullandığı yeteneklerini zayıflatmaya devam etmek amacıyla İran'a karşı ek bir hava saldırısı başlattı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların, Amerikan güçlerinin İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasını yeniden başlatmaya hazırlandığı bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, ablukanın TSİ 23.00'te (ABD doğu saatiyle 16.00) yürürlüğe gireceği belirtildi.

KUVEYT ORDUSU: İRAN SALDIRILARINDA 4 ASKER YARALANDI

Kuveyt ordusu, İran’ın ülkeye yönelik saldırılarında Deniz Kuvvetlerine ait bir unsurun hedef alınması sonucu 4 askerin yaralandığını, askerlerin sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Saud Abdulaziz el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren ülke hava sahasında 1 balistik füze, 5 seyir füzesi ve 33 insansız hava aracının (İHA) tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu füze ve İHA’ların engellenerek etkisiz hale getirildiğini aktaran Atvan, İran saldırılarında ülkedeki bazı kritik ve sivil tesislerin hedef alındığını kaydetti.

Atvan, çeşitli bölgelere şarapnel parçalarının düşmesi sonucu hasar meydana geldiğini ifade etti.

Kuveyt Deniz Kuvvetlerine ait bir unsurun da hedef alındığını belirten Atvan, saldırıda 4 askerin yaralandığını ifade etti. Yaralı askerlere gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını aktaran Atvan, askerlerin sağlık durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

UMMAN KARA SULARINDA LİBERYA BANDRALI 3 PETROL TANKERİ VURULDU

Umman, ülkenin kara sularında Liberya bandralı 3 petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Musandam vilayeti kıyısına 8,5 ve 9,6 mil mesafede bulunan Liberya bandralı "Mombasa B" ile "Stolt Magnesium" isimli petrol tankerlerinin hedef alındığı belirtildi. 

Saldırı sonucu "Mombasa B" petrol tankerinin motorunu kaybettiği, Umman'a ait bir geminin kurtarma çalışmaları için olay bölgesine doğru hareket ettiği aktarıldı. Saldırıya maruz kalan petrol tankerinde 21 kişiden oluşan mürettebatın tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin yaralı olduğu bilgisi verildi.

"Stolt Magnesium" isimli tankerin ise ülke kıyısına 40 mil mesafede hedef alındığı, saldırı sonucu tankerin motor odasında yangın çıktığı kaydedildi. Açıklamada, Stolt Magnesium isimli gemideki 23 kişiden oluşan mürettebatın tümünün tahliye edildiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir şirkete ait Liberya bandralı "Al Bahyah" isimli petrol tankerinin de mürettebatından 18 kişinin kurtarıldığı ve 3 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

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Son Dakika Güncel Trump bölgeyi yeniden ateşe attı: İran’a yönelik abluka başladı, füzeler çok sayıda ülkeye peş peşe fırlatıldı - Son Dakika

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