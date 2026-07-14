Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap Derneği'ne yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yeni operasyonda 17 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Firari 4 kişinin yakalanması için ise operasyonlar devam ediyor.

HALUK LEVENT GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Haluk Levent de dahil 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

AHBAP DERNEĞİ OFİSİNDE ARAMA

Haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerden Haluk Levent, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce dün Bursa'da gözaltına alınmış ve Ahbap Derneği'nin İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 21 şüpheli, dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

ADRESLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.

EMNİYET 4 FİRARİ ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

4 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, Dernek Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.