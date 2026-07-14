Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

14.07.2026 09:04
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Haluk Levent de bulunurken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Dernek ofisi ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yeni operasyonda 17 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Firari 4 kişinin yakalanması için ise operasyonlar devam ediyor.

HALUK LEVENT GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Haluk Levent de dahil 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

AHBAP DERNEĞİ OFİSİNDE ARAMA

Haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerden Haluk Levent, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce dün Bursa'da gözaltına alınmış ve Ahbap Derneği'nin İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 21 şüpheli, dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. 

ADRESLERDEN NELER ÇIKTI NELER

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.

EMNİYET 4 FİRARİ ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

4 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, Dernek Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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Son Dakika Güncel Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Szka788304 Szka788304:
    ahbablar ahbablarını dolandırdı:) 1 0 Yanıtla
  • 16711671 16711671:
    bunlara neden denetim yapilmadi neden insanların temiz duygularını bu gibi insanlara oynamasına izin verdiniz lütfen bu tip derneklere izin vermeyin herşey elinizde kizilayimuz var yeterde artar bile para insanı değiştiriyor o yüzden imkan vermeyin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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