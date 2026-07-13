Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent\'i defalarca uyardım

Gazeteci Fatih Altaylı, AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma ve dernek başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından kaleme aldığı yazıda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Daha önce Haluk Levent hakkında dile getirdiği uyarıları hatırlatan Altaylı, bu kez haklı çıkmak istemediğini belirterek yaşanan gelişmelerin kendisini üzdüğünü ifade etti.

Altaylı, yazısında, geçmişte Haluk Levent'e kumar bağımlılığına yeniden başladığı yönünde duyumlar aldığını söylediğini ve bu nedenle AHBAP Derneği'nin mali yapısına ilişkin kamuoyuna açık bir hesap verilmesini istediğini anlattı.

Derneğe yapılan bağışların şeffaf biçimde açıklanmasını talep ettiğini belirten Altaylı, internet sitesinde bağımsız denetim raporlarının bulunmadığını söyledi. O dönem Haluk Levent'in kendisine, bağışların tamamının kayıt altında olduğunu ve gerekli denetimlerin yapılacağını söylediğini aktaran Altaylı, buna rağmen beklediği açıklamaların hiçbir zaman gelmediğini ifade etti.

Yazısında Haluk Levent'in kişiliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Altaylı, sanatçının uzun yıllardır kumar bağımlılığıyla mücadele ettiğinin çevresi tarafından bilindiğini öne sürdü. Buna karşın ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten geri durmayan iyi niyetli bir yönü de bulunduğunu dile getiren Altaylı, bu iki karakterin yıllardır birbiriyle çatıştığını savundu.

Bir tarafta kumar nedeniyle ciddi maddi kayıplar yaşayan ve borç batağına sürüklendiğini öne sürdüğü Haluk Levent'in bulunduğunu söyleyen Altaylı, diğer tarafta ise insanların yardımına koşmaya çalışan bir isim olduğunu ifade etti. Bu nedenle Haluk Levent'e hiçbir zaman tam anlamıyla güvenmediğini belirtti.

BİLİM KAMPÜSÜ PROJESİNİ HATIRLATTI

Altaylı, 2022 yılında NASA'da görev yapan Türk bilim insanı Umut Yıldız'ın öncülüğünde planlanan Bilim ve Teknoloji Kampüsü Projesi kapsamında Haluk Levent ile bir televizyon programı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Projede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arazi ve bina sağlayacağını, AHBAP Derneği'nin ise finansman desteği vereceğini aktaran Altaylı, program sırasında Haluk Levent ile kumar bağımlılığı üzerine de konuştuklarını söyledi.

O yayında Haluk Levent'in kumarı tamamen bıraktığını söylediğini ve bu konuda kendisine söz verdiğini belirten Altaylı, o dönemde sanatçının söylediklerine inanmak istediğini ifade etti.

DEPREM DÖNEMİNİ HATIRLATTI

2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından AHBAP Derneği'nin büyük miktarda bağış topladığını hatırlatan Altaylı, devlet kurumlarına yönelik eleştirilerin yoğun olduğu dönemde vatandaşların önemli bölümünün bağışlarını AHBAP üzerinden yaptığını belirtti.

Bu süreçte Haluk Levent'i birçok kez uyardığını söyleyen Altaylı, her görüşmelerinde bağımsız denetim raporlarının yayımlanacağı yönünde söz aldığını ancak bunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.

Daha sonra Haluk Levent'in kamuoyundan uzaklaştığını ifade eden Altaylı, kendisini defalarca programa davet ederek bağışların hesabını kamuoyuna açıklamasını istediğini ancak bu çağrıların karşılıksız kaldığını söyledi.

"İDDİALAR DEHŞET VERİCİ"

Yazısında soruşturmaya da değinen Altaylı, kamuoyuna yansıyan iddiaların son derece ağır olduğunu ifade etti.

Ortaya atılan suçlamalar arasında bağış paralarının kaybolduğu, kumar için kullanıldığı ve kişisel hesaplara aktarıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirten Altaylı, tüm bu iddiaların doğru çıkması halinde bunun toplumun güvenini derinden sarsacağını savundu.

İddiaların yargı sürecinde tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini dile getiren Altaylı, Haluk Levent'in suçlu bulunması halinde yalnızca hukuki değil, vicdani açıdan da büyük bir sorumluluk taşıyacağını ifade etti.

"SADECE HALUK LEVENT DEĞİL"

Altaylı, yazısının sonunda yalnızca Haluk Levent'in değil, dernekleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının da sorgulanması gerektiğini savundu.

Derneklerin denetlenmesinin İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Altaylı, yıllar boyunca gerekli denetimlerin neden yapılmadığının da araştırılması gerektiğini belirtti.

Altaylı, kamu görevlilerinin de süreçteki sorumluluklarının ortaya çıkarılması gerektiğini ifade ederek, soruşturmanın yalnızca dernek yöneticileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini dile getirdi.