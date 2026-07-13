Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor - Son Dakika
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Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor

13.07.2026 15:06
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Özgür Özel'in ekibi yarın olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak.

CHP içerisinde devam eden yönetim tartışmaları yargıya taşınıyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine olağanüstü kurultay için verilen imzaların ardından hiçbir işlem yapılmaması, Özgür Özel ve ekibini harekete geçirdi.

YARGIYA "ÇAĞRI HEYETİ" BAŞVURUSU

TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yasal sürenin dolduğuna dikkat çekerek atacakları adımları özetledi.

Toplanan imzaların tebliğinden itibaren makul ve yasal sürenin geçtiğini belirten Emre, "Yarın olağanüstü kurultay için sulh hukuk mahkemesine başvuracağız" dedi.

Başvurunun temel amacının partiyi kurultaya götürecek bir "çağrı heyeti" oluşturulması olduğunu vurgulayan Emre, "Üç kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere görev yapıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor. Başvurumuzu yarın yapacağız" ifadelerini kullandı.

YARGITAY'DAN "ADLİ TATİL" ÖNCESİ KARAR BEKLENTİSİ

Zeynel Emre'nin açıklamalarında öne çıkan bir diğer önemli başlık ise Yargıtay süreci ve olası erken seçim hazırlıkları oldu. Yargıtay'da bekleyen "mutlak butlan" dosyasına değinen Emre, "Türkiye'nin bir hukuk devleti açısından en azından nabzının attığını görmek için Yargıtay'dan çıkacak kararı görmek, duymak isteriz" diyerek, kararın adli tatile girilmeden verilmesinin elzem olduğunun altını çizdi.

Tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Emre, "Farklı seçenekleri elbette tartışıyoruz. İnsanları, halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun seçime girmek için hazırlıkları yapıyoruz. Bizim yürüdüğümüz yol iktidar yolu" mesajını verdi.

SAHTE BAĞIŞ KAMPANYASI UYARISI

Açıklamasının sonunda kamuoyuna önemli bir uyarıda da bulunan Zeynel Emre, kendi adlarına para toplayanlara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin hiçbir yerinde bağış kampanyamız yok. Bizlerin ağzından duymadığınız hiçbir şeye inanmayın" dedi.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    bunun karın ağrısı da ap ayrı farkındaysanız yıllardır ülke gündeminden hiç düşünüyorlar devamlı ülke gündeminin başında bunlar var 1 0 Yanıtla
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