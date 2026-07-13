Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum

13.07.2026 21:42
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Özellikle Kahramanmaraş depremleri zamanında Ahbap'a büyük destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Levent'in Ahbap'a yönelik soruşturmada gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu, "Haluk Levent ve Ahbap’a çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Deprem sırasında çıktı, insanlar Kızılay’a vermedi. Götürdü ona verdi. Arınma dediğim işte bu. Sadece CHP’de değil. Türkiye’nin genelinde, bürokraside arınma olmalı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Haluk Levent’in Ahbap’a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Çok şaşırdığını belirten Kılıçdaroğlu, deprem döneminde vatandaşların Kızılay yerine yardımlarını Ahbap’a teslim ettiğini hatırlattı.

tv100 yayınında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Haluk Levent ve Ahbap’a çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Deprem sırasında çıktı, insanlar Kızılay’a vermedi. Götürdü ona verdi. Arınma dediğim işte bu. Sadece CHP’de değil. Türkiye’nin genelinde, bürokraside arınma olmalı."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş, Haluk Levent, Politika, Türkiye, Kızılay, Deprem, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Avci Murat Avci:
    niye diye miyorsun hükümet de arınmalı.. 10 3 Yanıtla
  • Büşra çevik Büşra çevik:
    Benim anlamadığım konu neden bu gibi yardım dernekleri ciddi bir şekilde denetlenmiyor sadece suçlu olan ahbap mı? 8 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Kemal amca yı sevmeye başladım... Simdi özgür özel olsaydı arkasındayız derdi 6 1 Yanıtla
  • Erdogan Metin Erdogan Metin:
    O dönemde Kızılaya değil ahbap a verdim diye göğsünü gere gere konuşanlar sesiniz çıkmıyor!! 2 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Hemen başlar ŞİMDİ ARINMA ZAMANI diye:))) 1 0 Yanıtla
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