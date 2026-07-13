ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi - Son Dakika
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ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi

ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran\'dan askeri üslere misilleme geldi
13.07.2026 06:12
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kapasitesini hedef alan yeni bir operasyon düzenleyerek onlarca noktayı vurduğunu açıkladı. Saldırının ardından İran Devrim Muhafızları da bölgedeki ABD ve müttefiklerinin kullandığı askeri tesislere füze ve İHA'larla karşılık verdiğini duyurdu. Bahreyn'de hava saldırısı sirenleri devreye girerken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 12 Temmuz'da İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, operasyon kapsamında İran'ın uluslararası deniz taşımacılığına yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan onlarca hedefin vurulduğu bildirildi.

CENTCOM'a göre saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı kabiliyetleri ile küçük askeri botlar hedef alındı. Operasyona savaş uçakları, savaş gemileri, tek yönlü saldırı dronları ve ilk kez tek yönlü deniz dronlarının katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı küresel ticaret için hayati öneme sahip bir deniz koridorudur. İran burayı kontrol etmiyor." ifadelerine yer verildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME GELDİ

ABD'nin saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), misilleme operasyonu düzenlediğini duyurdu.

IRGC tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran kıyısındaki askeri üslerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Ürdün'deki Prens Hassan Hava Üssü'nde bulunan füze depoları ve yakıt tesislerinin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü.

Söz konusu hava üssünün ABD ve müttefik güçler tarafından bölgesel operasyonlarda kullanıldığı biliniyor.

BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran devletine yakın medya kuruluşlarının ABD hedeflerine yönelik füze ve İHA saldırılarının başlatıldığını duyurmasının ardından ülkede hava saldırısı sirenlerinin devreye alındığını açıkladı.

Bakanlık, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça ana yolları kullanmamalarını ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymalarını istedi. Yetkililer, yeni güvenlik talimatlarının paylaşılacağını bildirdi.

İRAN MEDYASI: ABD ÜSLERİ VE GEMİLERİ HEDEF ALINDI

İran'a yakın Nour News, ABD'nin bölgedeki askeri üsleri ve deniz unsurlarına yönelik "geniş çaplı füze ve İHA saldırılarının" başladığını öne sürdü.

İran destekli silahlı gruplara yakınlığıyla bilinen Sabereen News ise batı ve orta İran'dan ABD'nin bölgedeki askeri noktalarına doğru çok sayıda balistik füze fırlatıldığını iddia etti.

Ancak söz konusu iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamazken, ABD ordusundan da konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Son Dakika Güncel ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi - Son Dakika

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