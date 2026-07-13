Ahbap soruşturmasında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada, avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Güner hakkında çok sayıda yüksek tutarlı para transferi tespit edildiği öne sürülürken, ünlü avukat hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

AVUKAT ECE GÜNER'DEN SUÇLAMALARA YALANLAMA

Ece Güner yaptığı açıklamada, hiçbir zaman Ahbap'ın veya Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını, derneğe sadece bağışta bulunduğunu söyledi. Haluk Levent'e borç para verdiğini belirten Güner, ünlü şarkıcıdan parasını ancak 1 yıl uğraştıktan sonra geri alabildiğini ifade etti.

Güner açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadım; asla da vekâlet ücreti vb. almadım. Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile.

"HALUK LEVENT ZOR DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEYİP BORÇ İSTEDİ"

Hep (Allah’a şükür) hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir. Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra: Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce; bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve 1 ay içinde geri ödeyeceğini söyledi.

"1 YIL UĞRAŞTIKTAN SONRA PARAMI GERİ ALABİLDİM"

“Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim” dedi. Güvendim. Sonra maalesef yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim. [Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette].

Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim.. Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım. 1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük. Saygılarımla."