ABD 140 hedefi vurdu, İran'dan Körfez'deki ABD üslerine misilleme geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD 140 hedefi vurdu, İran'dan Körfez'deki ABD üslerine misilleme geldi

12.07.2026 07:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiye yönelik saldırıya karşılık bu hafta İran'da üçüncü kez hava operasyonu düzenleyerek yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu açıkladı. CENTCOM, üç gecede toplam 300'den fazla hedefin imha edildiğini belirtirken, İran ise Katar, Bahreyn ve BAE'deki ABD üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Körfez ülkelerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu hafta İran'a yönelik üçüncü hava saldırısı dalgasını gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 140 askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, saldırıların Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye düzenlenen saldırıya karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

300'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

Açıklamaya göre saldırılarda füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme noktaları hedef alındı.

CENTCOM, hafta boyunca düzenlenen üç gece süren operasyonlarda şimdiye kadar 300'den fazla hedefin vurulduğunu belirterek, bu operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen sivil ve ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını ifade etti. Açıklamada, uluslararası deniz ticaretinin kritik güzergâhı olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinin sürdüğü kaydedildi.

İRAN'DAN KÖRFEZ'DEKİ ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı ise Saberin News'e dayandırdığı haberinde, İran'ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hedeflere çok sayıda füze fırlattığını ve bu füzelerin hedeflerini başarıyla vurduğunu öne sürdü. Haberde, iki ülkedeki ABD askeri üslerinde patlamaların sürdüğü iddia edildi.

Öte yandan Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğunu aktarırken, Katar hükümetinin vatandaşların cep telefonlarına güvenlik uyarısı gönderdiğini bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise Kuveyt'te şiddetli patlama sesleri duyulduğunu, patlamaların Irak'ın bazı bölgelerinden de hissedildiğini aktardı. Haberde ayrıca bazı medya kuruluşlarının Ürdün'de de çok sayıda patlama meydana geldiğini bildirdiği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı, Bahreyn, Körfez, Güncel, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD 140 hedefi vurdu, İran'dan Körfez'deki ABD üslerine misilleme geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin’in Başarı Sırrı LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin'in Başarı Sırrı
Rize’de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Özgür Özel’den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi
Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu
Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu’nun son hali şaşırttı Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı

06:44
120 dakika nefesleri kesti Arjantin zor da olsa yarı finalde
120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde
02:55
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham İngiltere 120 dakika sonunda turladı
Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı
21:14
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
20:41
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
18:47
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
17:36
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO’dan sonra dönmedi Türkiye’de tatile devam ediyor
Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor
17:21
Marmaray’da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı
Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 07:17:23. #7.13#
SON DAKİKA: ABD 140 hedefi vurdu, İran'dan Körfez'deki ABD üslerine misilleme geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.