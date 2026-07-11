İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı - Son Dakika
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İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

11.07.2026 19:23
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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklu olan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın, "Ekrem İmamoğlu ile Antalya'da bir teknede birlikte oldum" iddiasının ardından harekete geçildi. Correria ile İmamoğlu'nu buluşturduğu iddia edilen aracı Nadela Moldova Yalova’da yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia savcılık ifadesi gündeme bomba gibi düştü. Correira, Ekrem İmamoğlu ile ilgili de iddiada bulundu.

ARACI TUTUKLANDI

Correira, Antalya'da bir teknede İmamoğlu ile bir gece geçirip birlikte olduklarını öne sürdü. Portekizli modelin ifadesinin ardından İmamoğlu ile buluşmaya aracılık ettiği iddia edilen Nadela Moldova Yalova’da yakalandı. Moldova, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

İMAMOĞLU HAKKINDA SKANDAL İDDİALAR

Savlık ifadesinde görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da çarpıcı iddialarda bulunan Portekizli model Tessy Ramos Correia, Antalya'da iki tekneden bahsetti.

İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Antalya'da tekneye bindiklerini, iki adet tekne bulunduğunu, birinde erkeklerin diğerinde ise kızların kaldığını ve toplamda 25-30 kişi olduğunu söyledi. Kadınların hepsinin yabancı olduğunu ifade eden Correia, kendisinin bu teknede 2 ya da 3 gün kaldığını, bir gece Ekrem İmamoğlu ile de birlikte olduğunu ve hatta yanlarında Olga isimli bir kadının daha bulunduğunu öne sürdü.

İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

İmamoğlu'nun uyuşturucu madde kullanmadığını da söyleyen Correia, erkeklerin kaldığı teknede uyuşturucu bulunduğunu iddia etti. 

İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Moldova, Antalya, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekrem İmamoğlu İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı - Son Dakika

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