Eski öğretmenine 29 yıl sonra şifa oldu - Son Dakika
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Eski öğretmenine 29 yıl sonra şifa oldu

11.07.2026 15:59
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Kahramanmaraş'ta emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önceki öğrencisi Prof. Dr. Mehmet Kirişçi tarafından başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Duygusal anlar yaşandı.

Kahramanmaraş'ta emekli öğretmen Halide Akben, 29 yıl önce öğrencisi olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Duygusal anlar yaşayan Akben, "Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir" dedi.

Karın bölgesindeki şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran emekli öğretmen Halide Akben'in yapılan tetkiklerinde aort damarında tıkanıklık tespit edildi. Sağlık ekibinin değerlendirmesi sonrası Akben için kapalı yöntemle ameliyat kararı alındı.

Operasyon öncesi hastasını bilgilendirmek üzere odaya giren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi ise yıllar sonra büyük bir sürprizle karşılaştı. Kirişçi, karşısındaki hastanın 29 yıl önce lisede dersine giren öğretmeni Halide Akben olduğunu görünce duygusal anlar yaşadı.

Gerçekleştirilen kapalı yöntem operasyonun başarılı geçmesiyle sağlığına kavuşan Halide Akben, eski öğrencisinin kendisini ameliyat etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Ameliyat sürecinde kendisini son derece güvende hissettiğini ifade eden Akben, "Kendimi emin ellerde hissettim. Hiçbir kaygı duymadım. Gayet rahattım. Öğretmenlerin tek serveti yetiştirdiğimiz öğrencileri buralarda görmektir. Gurur kaynağımızdır" diye konuştu.

Yıllar sonra öğretmenine şifa olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Kirişçi'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından Halide Akben'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Mehmet Kirişçi, Kahramanmaraş, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eski öğretmenine 29 yıl sonra şifa oldu - Son Dakika

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