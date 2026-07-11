Jayden Adams Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Jayden Adams Hayatını Kaybetti

Jayden Adams Hayatını Kaybetti
11.07.2026 17:44
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Güney Afrika futbolcusu Jayden Adams, 25 yaşında hayatını kaybetti. CAF, bunun futbol için kayıp olduğunu belirtti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasını giyen Jayden Adams'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

GENÇ FUTBOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Güney Afrika Ligi takımlarından Mamelodi Sundowns'da oynayan ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Güney Afrika formasıyla bütün grup maçlarında mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu Jayden Adams yaşamını yitirdi. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından "Futbol bir değerini kaybetti" sözleriyle ölüm haberi duyurulan Adams'ın neden yaşamını yitirdiği ise bilinmiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA DA FORMA GİYDİ

Jayden Adams, Güney Afrika forması ile 9 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Adams, Dünya Kupası'nda takımının oynadığı 3 maçta da forma giydi. Güney Afrika Ligi takımlarından Stellenbosch FC'da profesyonel kariyerine başlayan Jayden Adams, 5 sezon boyunca takımda forma giydikten sonra Mamelodi Sundowns'a transfer oldu. 

Kaynak: İHA

Güney Afrika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jayden Adams Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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