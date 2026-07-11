Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ülkeye dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yargı mercilerince ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama yapılması ve suç unsurlarına el konulması talimatı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Ekiplerin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 27’si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner

NATO zirvesi devam ederken, yurt dışına tatile çıktığı öğrenilen Belediye Başkanı Güner de yurda döndü. Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler:

Mesut AKINCI

Bora ÖZEL

Mehmet YILDIRIM

Ali YALÇIN

Songül ULUSAL

Ertan DOĞAN

Seyfullah YÜZYIL

Şenol BULUT

Paki KILAVUZ

Yavuz İRŞ

Tunç Emre TAŞÇIOĞLU

Murat BOLAT

Alaattin GÜZEL

Adnan ŞEN

Levent YENAL

Koray KURTCU

Ayşegül ÜNAL

Eren KAPLAN

Umut KILIÇASLAN

Hakan CEMALOĞLU

Remzi BAKA

Hasan ALAS

Erol BULUT

Mehmet ALAS

Musatafa Samet DADANDI

İnan SEVİLMİŞ

Emre DOĞAN

Ahmet AĞIRMAN

Ümitcan UZUN









Firariler:

Ferdi ONUŞ

Ferit ONUŞ

Serdar CEMALOĞLU

Menderes CEMALOĞLU

Atilla ERSAN

Celal KALKAN

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ABB'DEN DE BİR İSİM VAR

Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da olduğu öğrenildi.