Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
11.07.2026 18:47
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Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 36 kişiyle birlikte hakkında gözaltı kararı olan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner yurda döndü. Ankara'da NATO zirvesi düzenlenirken yurt dışına tatile gittiği öğrenilen Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ülkeye dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ÇANKAYA BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yargı mercilerince ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama yapılması ve suç unsurlarına el konulması talimatı verildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Ekiplerin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 27’si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner

NATO zirvesi devam ederken, yurt dışına tatile çıktığı öğrenilen Belediye Başkanı Güner de yurda döndü. Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler:

  • Mesut AKINCI
  • Bora ÖZEL
  • Mehmet YILDIRIM
  • Ali YALÇIN
  • Songül ULUSAL
  • Ertan DOĞAN
  • Seyfullah YÜZYIL
  • Şenol BULUT
  • Paki KILAVUZ
  • Yavuz İRŞ
  • Tunç Emre TAŞÇIOĞLU
  • Murat BOLAT
  • Alaattin GÜZEL
  • Adnan ŞEN
  • Levent YENAL
  • Koray KURTCU
  • Ayşegül ÜNAL
  • Eren KAPLAN
  • Umut KILIÇASLAN
  • Hakan CEMALOĞLU
  • Remzi BAKA
  • Hasan ALAS
  • Erol BULUT
  • Mehmet ALAS
  • Musatafa Samet DADANDI
  • İnan SEVİLMİŞ
  • Emre DOĞAN
  • Ahmet AĞIRMAN
  • Ümitcan UZUN
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı



Firariler:

  • Ferdi ONUŞ
  • Ferit ONUŞ
  • Serdar CEMALOĞLU
  • Menderes CEMALOĞLU
  • Atilla ERSAN
  • Celal KALKAN

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ABB'DEN DE BİR İSİM VAR

Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da olduğu öğrenildi.

Esenboğa Havalimanı, Hüseyin Can Güner, 3. Sayfa, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yusuf ÇAKMAK yusuf ÇAKMAK:
    şunlardan hizmet bekle 2 3 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    hesap vakti 1 3 Yanıtla
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