Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ülkeye dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yargı mercilerince ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama yapılması ve suç unsurlarına el konulması talimatı verildi.
Ekiplerin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 27’si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
NATO zirvesi devam ederken, yurt dışına tatile çıktığı öğrenilen Belediye Başkanı Güner de yurda döndü. Güner, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler:
Firariler:
Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da olduğu öğrenildi.
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