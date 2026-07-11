Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 5 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın, alevlerden çok Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın olay yerindeki tavırlarıyla konuşuldu. İtfaiye ve emniyet ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında binaya giren Yılmaz'ın, riskli bölgede kameralar eşliğinde dolaşması kamuoyunun tepkisini çekti.

YILMAZ: TÜM İMKANLARIMIZLA SAHADA SEFERBER OLDUK

Çekilen o anları sosyal medya hesabından bir video klip şeklinde paylaşan Yılmaz, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Bir iş merkezinde çıkan yangının ardından, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve sulama araçlarımızla birlikte hızla olay yerine intikal ederek, emniyet güçlerimiz ve itfaiye ekipleri ile koordineli şekilde yangına müdahale ettik ve çevre güvenliğini sağladık. Belediyemiz, tüm imkânlarıyla olay anından itibaren sahada seferber oldu. En büyük tesellimiz ise çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: ŞOVU BIRAKIN

Başkan Yılmaz'ın bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirden ziyade yoğun eleştiri aldı. Bir yetkilinin yangın alanında güvenlik kurallarını hiçe sayarak kamerayla dolaşması "şov" olarak nitelendirildi.

Paylaşımın altına gelen ve en çok dikkat çeken tepkiler şu şekilde oldu:

"Hiçbir kişisel koruyucu önlem almadan yangının olduğu binaya nasıl girersiniz? İş güvenliği kurallarına uyun ki sizi gören insanlar iş güvenliği kurallarına uysun. Şovu bırakın lütfen!!!"

"Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı değil sanki TikTok fenomeni gibi biri bu Umut Yılmaz. Gaziantep Halıcılar Sarayı'nda çıkan yangında resmen şov peşinde koştu, kamera kayıt yapıp sosyal medya fenomeni gibi paylaşım yaptı. İş yapar gibi görünmeyin, iş yapın, iş."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UYARISI AKILLARA GELDİ

Başkan Yılmaz'ın bu anları özel bir ekibe kaydettirip sosyal medya hesabından adeta bir klip edasıyla paylaşması, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda kamu yöneticilerine yaptığı sosyal medya uyarısını getirdi.

Erdoğan, devlet yetkililerinin dijital mecralardaki tutumlarını eleştirerek, “Beğeni almak, etkileşimi artırmak, gündeme gelmek gibi sebeplerle bu mecralarda ölçünün zaman zaman kaçtığına şahit oluyoruz.” demişti. Erdoğan’ın, kamu görevlilerinin "devlet ciddiyetine yakışır bir iletişim dili" benimsemesi gerektiği yönündeki vurgusu, Şehitkamil'de yaşanan kamera odaklı krizle birlikte sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden hatırlatıldı.