FIFA 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın en büyük sürprizlerine imza atan Fas Milli Takımı'nın kalecisi Yassine Bounou, turnuvaya damga vurdu.
Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin kullandığı penaltı atışında köşeyi doğru tahmin eden tecrübeli eldiven, yaptığı muazzam kurtarışla kalesini gole kapattı.
Bu kurtarış, Bounou'nun kariyerindeki penaltı istatistiklerini yeniden gündeme getirdi. Dünya Kupası kariyeri boyunca kalesinde toplam 9 penaltı atışıyla karşı karşıya kalan başarılı kaleci, bu atışların sadece 2'sinde kalesinde gol gördü. Penaltılardaki bu olağanüstü kurtarış yüzdesi ve soğukkanlı duruşu, futbol otoritelerinden tam not alırken dünya çapındaki futbolseverlerin de büyük beğenisini kazandı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Penaltı canavarı Yassine Bounou - Son Dakika
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