Netanyahu'dan F-35 Tepkisi - Son Dakika
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Netanyahu'dan F-35 Tepkisi

09.07.2026 22:53
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Netanyahu, ABD'nin Türkiye'nin F-35 erişimine olumlu yaklaşımına üstü kapalı tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun mezuniyet töreninde, Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgal ve İran'la gerilime dair değerlendirmede bulundu.

TRUMP’IN TÜRKİYE'NİN F-35'LERE ERİŞİMİ KONUSUNDAKİ KARARINA ÜSTÜ KAPALI TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasında doğrudan isim zikretmeksizin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimine yönelik olumlu açıklamalarda bulunmasına üstü kapalı tepki gösteren Netanyahu, "İsrail'in hava üstünlüğünü korumak, ulusal güvenlik doktrinimizin temel taşıdır." dedi.

Orta Doğu'daki jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini savunan Netanyahu, "Savaş henüz bitmedi. Eski zorlukların yanı sıra yenileri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski eksenler çöküyor ve yenileri doğuyor. Her senaryoya hazırlıklıyız. Her zaman düşmanlarımızdan daha güçlü kalmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ İŞGALİN SÜRECEĞİ MESAJI

Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgale değinen Netanyahu, "Gerektiği sürece Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Netanyahu, İsrail helikopterlerinin Lübnan'ın güneyine saldırılar başlatmasından bu yana 3 bin 500 İsrail askerini tahliye ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan İran'a karşı ABD ile 28 Şubat'ta giriştikleri savaşla İran yönetimine ciddi darbeler indirdiklerini ileri süren Netanyahu, "Politikamız net. Bir anlaşma olsun ya da olmasın, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN “TÜRKİYE” VE “F-35” RAHATSIZLIĞI

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebileceğine yönelik sinyaller gelmesinin hemen ardından, başta Netanyahu olmak üzere İsrailli siyasiler buna karşı olduklarını dile getirdi.

Netanyahu, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde ve sırasında ABD medyasına röportajlar vererek Türkiye'nin F-35'lere erişimine izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan F-35 Tepkisi - Son Dakika

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