Oraya da siyaseti soktu! Netanyahu, Dünya Kupası\'nda desteklediği ülkeyi açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, futbol dünyasının kalbinin attığı Dünya Kupası turnuvasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

NETANYAHU'NUN FAVORİSİ ARJANTİN

Turnuvadaki favori takımını açıklayan Netanyahu, kupayı Arjantin’in kazanmasını istediğini belirtti. ''Arjantin'i destekliyorum'' diyen Netanyahu, bunun sebebi olarak da Messi için değil Başbakan Javier Milei için tangocuları desteklediğini belirtti.

''İSRAİL'İN EN BÜYÜK DOSTU''

76 yaşındaki Binyamin Netanyahu, Milei hakkında konuşarak ''O gerçek bir süperstar. İsrail'in en büyük dostu." ifadelerini kullandı.