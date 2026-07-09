İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, futbol dünyasının kalbinin attığı Dünya Kupası turnuvasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Turnuvadaki favori takımını açıklayan Netanyahu, kupayı Arjantin’in kazanmasını istediğini belirtti. ''Arjantin'i destekliyorum'' diyen Netanyahu, bunun sebebi olarak da Messi için değil Başbakan Javier Milei için tangocuları desteklediğini belirtti.
76 yaşındaki Binyamin Netanyahu, Milei hakkında konuşarak ''O gerçek bir süperstar. İsrail'in en büyük dostu." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Oraya da siyaseti soktu! Netanyahu, Dünya Kupası'nda desteklediği ülkeyi açıkladı - Son Dakika
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