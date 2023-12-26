Son Dakika

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MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
17:04
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:50
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:29
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
16:16
16:00
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:56
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:35
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:32
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:27
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:25
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:23
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
15:06
15:00
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:59
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:58
Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı Tokat'ta 11 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğunu istismar eden bakkal tutuklandı
14:49
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:46
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:44
Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
14:38
Doğum için gelen kadına sıra bekletmişler! Güzel haberi beklerken ölüm haberini aldılar Doğum için gelen kadına sıra bekletmişler! Güzel haberi beklerken ölüm haberini aldılar
14:36
Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:34
Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor! Panathinaikos için Atina'ya gidiyor Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor! Panathinaikos için Atina'ya gidiyor
14:30
İstanbul'da kuyumcu soygunu: 2 dakikada 12 milyon lira değerinde altın çalındı İstanbul'da kuyumcu soygunu: 2 dakikada 12 milyon lira değerinde altın çalındı
14:27
Yağ aldırmak için girdiği hastaneden cenazesi çıktı Yağ aldırmak için girdiği hastaneden cenazesi çıktı
14:24
Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun boşandı Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun boşandı
14:00
14:00
Ortak bildiriye imza atmayan Özel geri adım atmadı: Sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız Ortak bildiriye imza atmayan Özel geri adım atmadı: Sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız
13:53
Günlerdir haber alınamıyordu! Rus muhalif Aleksey Navalni Kuzey Kutbu'na yakın hapishanede bulundu Günlerdir haber alınamıyordu! Rus muhalif Aleksey Navalni Kuzey Kutbu'na yakın hapishanede bulundu
13:26
Malatyalı şehidin cenazesinde CHP tepkisi! Çelengi parçaladılar Malatyalı şehidin cenazesinde CHP tepkisi! Çelengi parçaladılar
13:21
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:16
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:03
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
13:02
13:00
Kuzey Irak'ta şehit düşen Teğmen Günay için köyde unutulmaz bir mesaj Kuzey Irak'ta şehit düşen Teğmen Günay için köyde unutulmaz bir mesaj
12:33
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
12:18
12:00
Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
11:54
2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı 2023 yılında habere en çok konu olan siyasetçiler açıklandı
11:40
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:38
2 bin yıllık İncil kaçakçıların elinden alındı! Değeri tam 10 milyon dolar 2 bin yıllık İncil kaçakçıların elinden alındı! Değeri tam 10 milyon dolar
11:09
Safiye Soyman'ın Safiye Soyman'ın "Faik ev işinde çok iyi" sözlerine Bülent Ersoy'dan şaşırtan tepki
11:00
11:00
Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılsın
10:56
Altının Gramı Yükselişle Başladı Altının Gramı Yükselişle Başladı
10:55
Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor Dolar/TL güne değer kazancıyla başladı! 29,32'den işlem görüyor
10:53
KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı KAHRAMANLAR-36 Operasyonunda 208 Şüpheli Yakalandı
10:48
İstanbul Pendik'te 16 yaşındaki kızı istismar eden adam, hastaneden kaçarak eve saklandı İstanbul Pendik'te 16 yaşındaki kızı istismar eden adam, hastaneden kaçarak eve saklandı
10:42
Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi Emre Belözoğlu, Pendikspor maçı sonrası taraftarla birbirine girdi
10:40
Şarkışla Belediyesi'nde işçilere yüzde 120 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilere yüzde 120 zam yapıldı
10:37
Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu Adana'da 'Aha dayıya sor' diyerek tanınan Hüseyin bambaşka biri oldu
10:22
Hasan Can Kaya'nın Exxen'deki dizisini izinsiz yayınlayan kişinin hapsi isteniyor Hasan Can Kaya'nın Exxen'deki dizisini izinsiz yayınlayan kişinin hapsi isteniyor
10:19
Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği başkanlığına seçildi Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği başkanlığına seçildi
10:06
Kızıl Goncalar dizisindeki mantık önerisi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kızıl Goncalar dizisindeki mantık önerisi sahnesi izleyicilerden tam not aldı
10:06
Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu Paris'te aile katliamı! Bir kadın ve dört çocuğun cansız bedeni bulundu
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Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak Çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyesi bu hafta yatacak
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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun "özerklik" çıkışı Meclis'te tansiyonu yükseltti
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MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Mehmet Şefa Akman'ı etkisiz hale getirdi
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Yol verme kavgasında sürücüyü önce öldüresiye dövdüler, sonra yarı çıplak kovaladılar Yol verme kavgasında sürücüyü önce öldüresiye dövdüler, sonra yarı çıplak kovaladılar
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Irak'ta şehit düşen er Kemal Aslan'ın asker eğlencesi duygulandırdı Irak'ta şehit düşen er Kemal Aslan'ın asker eğlencesi duygulandırdı
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Esirlerin geri getirilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Netanyahu esir yakınlarından tepki gördü Esirlerin geri getirilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Netanyahu esir yakınlarından tepki gördü
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Ortaya çıkan fotoğraf yürekleri bir kez daha yaktı! 4 şehit aynı sofrada Ortaya çıkan fotoğraf yürekleri bir kez daha yaktı! 4 şehit aynı sofrada
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MasterChef All Star'da Tahsin, şef ceketini giyen ilk isim oldu MasterChef All Star'da Tahsin, şef ceketini giyen ilk isim oldu
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İstanbul emniyeti, suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araca kavuştu İstanbul emniyeti, suç örgütlerinden ele geçirilen 23 lüks araca kavuştu
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