Son Dakika

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DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir15:56 •
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Ortak bildiriye imza atmayan Özel geri adım atmadı: Sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız13:53 •
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Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi13:02 •
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Esirlerin geri getirilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Netanyahu esir yakınlarından tepki gördü09:14 •
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