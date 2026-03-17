Yunanistan'dan 5 Milyar Avroluk Silahlanma Programı

17.03.2026 17:10
Yunanistan, İsrail'den silah ithalatını da içeren 5 milyar avroluk silahlanma programını sundu.

Yunanistan Savunma Bakanlığının, İsrail'den silah ithalatını da kapsayan yaklaşık 5 milyar avroluk silahlanma programını ilgili Meclis Komisyonuna sunduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığının 5 milyar avroluk silahlanma programı, görüşülmek üzere Meclis Silahlanma Programları ve Sözleşmeleri Özel Daimi Komisyonuna sunuldu.

Söz konusu komite toplantılarının "gizlilik" özelliğine sahip olduğu hatırlatılan haberde, programın muhalefet partilerinin tamamı tarafından kabul edilmediği aktarıldı.

Öte yandan, Dış Politika ve Savunma Komisyonunun programı onaylamak üzere 23 Mart'ta toplanacağı ifade edildi.

Gazeteye göre, mobil uçaksavar Patriot sistemleri ve insansız hava aracı (İHA) savunma sistemlerinin yanı sıra, İsrail yapımı Spyder ve Barak MX hava savunma sistemleri ile Davud Sapanı (David's Sling) sistemi de programa dahil oldu.

Dün Komisyon gündemine sunulan diğer kalemler ise F-35 kullanımına uygun hale getirilmek üzere Andravida Üssü'nün altyapı çalışmalarının başlatılması ve MEKO sınıfı firkateynlerin modernize edilmesi oldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Savunma, Güncel, Atina, Son Dakika

SON DAKİKA: Yunanistan'dan 5 Milyar Avroluk Silahlanma Programı
