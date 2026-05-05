Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Amedsporlu futbolcu Mbaye Diagne’nin evinin balkonuna astığı bayrak, ihbar üzerine polis ekiplerini harekete geçirdi.
Amedspor’un Süper Lig’e yükselme kutlamalarında da Diagne’nin açtığı Senegal bayrağı kısa süreli bir yanlış anlaşılmaya neden olmuş, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden sona ermişti.
Son olarak Diagne’nin evinin balkonuna astığı bayrak nedeniyle polis ekipleri adrese yönlendirildi. Olay kısa sürede çevrede dikkat çekti.
Yapılan incelemede bayrağın Senegal’e ait olduğunun anlaşılması üzerine ekipler herhangi bir işlem yapmadan bölgeden ayrıldı.
